/তর্কে না জড়িয়ে শান্ত থাকাই ভালো মিথুনের, পেটের সমস্যায় ভুগতে পারেন ধনু

Ajker Rashifal, July 04 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়তে পারে। তবে সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। আর্থিক দিক থেকে দিনটি শুভ। পরিবারের কারোর শরীর নিয়ে চিন্তা থাকতে পারে।
ব্যবসায়ে আজ ভালো লাভের যোগ রয়েছে। পুরনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। শরীরের দিকে একটু নজর দিন। পরিবারের সঙ্গে আজ আনন্দময় সময় কাটবে।
অযথা কোনো বিতর্কে জড়াবেন না। শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে। আর্থিক লেনদেনে একটু সতর্ক থাকুন।
আজ আপনার মন খুব পজিটিভ থাকবে। নতুন কাজের সুযোগ আসতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি বেশ ভালো। প্রেমের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে।
নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন। জমি বা বাড়ি কেনার আলোচনা সফল হতে পারে। কোনো আত্মীয়ের বাড়ি থেকে সুসংবাদ পাবেন। খরচ একটু বাড়তে পারে।
আটকে থাকা কাজ শেষ হবে। ভাই-বোনের থেকে সাহায্য পাবেন। ভ্রমণের একটি ছোট পরিকল্পনা হতে পারে। কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভাবুন।
আর্থিক লাভের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। পরিবারের কোনো সদস্যের বিয়ের কথা এগোতে পারে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।
কোনো নতুন কাজের দায়িত্ব পেতে পারেন। সামাজিক কাজে আপনার সুনাম বাড়বে। আইনি কোনো সমস্যা থেকে মুক্তি মিলতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকবে।
একটু বুঝে খরচ করুন, নাহলে সঞ্চয়ে টান পড়বে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ থাকবে। তবে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে মন হালকা হবে। পেটের সমস্যায় ভুগতে পারেন।
ব্যবসায়ীরা আশাতীত লাভ করতে পারেন। কোনো নতুন চুক্তি সই হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মনের কোনো পুরনো ইচ্ছে আজ পূরণ হতে পারে। দিনটি বেশ আনন্দের।
আপনার কর্মদক্ষতা বাড়বে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সুনজরে থাকবেন। তবে পরিবারের কারোর সাথে সামান্য মতবিরোধ হতে পারে। খাওয়া-দাওয়ায় সচেতন থাকুন।
ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে। আধ্যাত্মিক কোনো কাজে যোগ দিতে পারেন। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফল ভালো হবে। দূর কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে।
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