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তর্কে না জড়িয়ে শান্ত থাকাই ভালো মিথুনের, পেটের সমস্যায় ভুগতে পারেন ধনু

Written BySoumita Khan
Published: Jul 04, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:47 AM IST

Ajker Rashifal, July 04 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

 

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়তে পারে। তবে সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। আর্থিক দিক থেকে দিনটি শুভ। পরিবারের কারোর শরীর নিয়ে চিন্তা থাকতে পারে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায়ে আজ ভালো লাভের যোগ রয়েছে। পুরনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। শরীরের দিকে একটু নজর দিন। পরিবারের সঙ্গে আজ আনন্দময় সময় কাটবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

অযথা কোনো বিতর্কে জড়াবেন না। শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে। আর্থিক লেনদেনে একটু সতর্ক থাকুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আজ আপনার মন খুব পজিটিভ থাকবে। নতুন কাজের সুযোগ আসতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি বেশ ভালো। প্রেমের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন। জমি বা বাড়ি কেনার আলোচনা সফল হতে পারে। কোনো আত্মীয়ের বাড়ি থেকে সুসংবাদ পাবেন। খরচ একটু বাড়তে পারে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আটকে থাকা কাজ শেষ হবে। ভাই-বোনের থেকে সাহায্য পাবেন। ভ্রমণের একটি ছোট পরিকল্পনা হতে পারে। কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভাবুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আর্থিক লাভের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। পরিবারের কোনো সদস্যের বিয়ের কথা এগোতে পারে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কোনো নতুন কাজের দায়িত্ব পেতে পারেন। সামাজিক কাজে আপনার সুনাম বাড়বে। আইনি কোনো সমস্যা থেকে মুক্তি মিলতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

একটু বুঝে খরচ করুন, নাহলে সঞ্চয়ে টান পড়বে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ থাকবে। তবে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে মন হালকা হবে। পেটের সমস্যায় ভুগতে পারেন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ব্যবসায়ীরা আশাতীত লাভ করতে পারেন। কোনো নতুন চুক্তি সই হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মনের কোনো পুরনো ইচ্ছে আজ পূরণ হতে পারে। দিনটি বেশ আনন্দের।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনার কর্মদক্ষতা বাড়বে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সুনজরে থাকবেন। তবে পরিবারের কারোর সাথে সামান্য মতবিরোধ হতে পারে। খাওয়া-দাওয়ায় সচেতন থাকুন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে। আধ্যাত্মিক কোনো কাজে যোগ দিতে পারেন। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফল ভালো হবে। দূর কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে।

 

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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