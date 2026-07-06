Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /সাবধান না হলেই আঘাত লাগতে পারে বৃশ্চিকের, খরচে লাগাম দিলেই উন্নতি মীনের

সাবধান না হলেই আঘাত লাগতে পারে বৃশ্চিকের, খরচে লাগাম দিলেই উন্নতি মীনের

Written BySoumita Khan
Published: Jul 06, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:08 AM IST

Ajker Rashifal, July 06 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির যোগ আছে। পুরনো কোনো পাওনা টাকা ফেরত পেতে পারেন। শরীরের দিকে একটু নজর দিন। পরিবারের সঙ্গে সময় ভালো কাটবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায় আজ ভালো লাভ হতে পারে। কোনো নতুন কাজের পরিকল্পনা করতে পারেন। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য পাবেন। অকারণ খরচ এড়িয়ে চলুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মনে আনন্দ থাকবে। চাকুরিজীবীদের জন্য দিনটি খুব শুভ। প্রেমের বিষয়ে শুভ যোগাযোগ ঘটতে পারে। পরিবারের প্রবীণদের কথা শুনুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়তে পারে। বিকেলের দিকে মন শান্ত হবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আপনার আটকে থাকা কাজ আজ শেষ হবে। সমাজে আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আইনি বিষয়ে সাফল্য পেতে পারেন। দূরের কোনো আত্মীয়ের খবর পাবেন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

নতুন কোনো আয়ের উৎস তৈরি হতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে সময় কাটবে। শরীর নিয়ে কোনো বড় চিন্তা থাকবে না। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি ভালো।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। নতুন কোনো কাজের সুযোগ আসতে পারে। আপনার পারিবারিক সম্পর্ক আরও মধুর হবে। বড় কোনো বিনিয়োগ আজ না করাই ভালো।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

চোট-আঘাত লাগার সম্ভাবনা আছে, সতর্ক থাকুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে বিবাদ এড়িয়ে চলুন। আর্থিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে। ঈশ্বরের আরাধনা করলে শান্তি পাবেন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে। ব্যবসায় নতুন কোনো চুক্তি হতে পারে। বিবাহিত জীবন সুখের হবে। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হতে পারে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে ক্লান্তি আসতে পারে। মনের মানুষের কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। আর্থিক দিক থেকে দিনটি মধ্যম। সন্তানদের নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

শিল্প বা সৃজনশীল কাজে লাভ হবে। নতুন কোনো ব্যবসা শুরু করার জন্য ভালো দিন। বাবার শরীর নিয়ে একটু সচেতন থাকুন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

বাড়িতে অতিথি সমাগম হতে পারে। খরচের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা খুব দরকার। কাজের জায়গায় বসের প্রশংসা পাবেন। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
জন্মদিনে কলকাতায় শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি ভিত্তিপ্রস্তুর স্থাপন করবেন শাহ
Syama Prasad Mookerjee's Birth AnniversaryJul 05
2
Mamata BanerjeeJul 05
3
Mamata Banerjee house arrestJul 05
4
PoKJul 05
5
Baruipur IncidentJul 05