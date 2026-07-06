/সাবধান না হলেই আঘাত লাগতে পারে বৃশ্চিকের, খরচে লাগাম দিলেই উন্নতি মীনের

Ajker Rashifal, July 06 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির যোগ আছে। পুরনো কোনো পাওনা টাকা ফেরত পেতে পারেন। শরীরের দিকে একটু নজর দিন। পরিবারের সঙ্গে সময় ভালো কাটবে।
ব্যবসায় আজ ভালো লাভ হতে পারে। কোনো নতুন কাজের পরিকল্পনা করতে পারেন। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য পাবেন। অকারণ খরচ এড়িয়ে চলুন।
মনে আনন্দ থাকবে। চাকুরিজীবীদের জন্য দিনটি খুব শুভ। প্রেমের বিষয়ে শুভ যোগাযোগ ঘটতে পারে। পরিবারের প্রবীণদের কথা শুনুন।
একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়তে পারে। বিকেলের দিকে মন শান্ত হবে।
আপনার আটকে থাকা কাজ আজ শেষ হবে। সমাজে আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আইনি বিষয়ে সাফল্য পেতে পারেন। দূরের কোনো আত্মীয়ের খবর পাবেন।
নতুন কোনো আয়ের উৎস তৈরি হতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে সময় কাটবে। শরীর নিয়ে কোনো বড় চিন্তা থাকবে না। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি ভালো।
মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। নতুন কোনো কাজের সুযোগ আসতে পারে। আপনার পারিবারিক সম্পর্ক আরও মধুর হবে। বড় কোনো বিনিয়োগ আজ না করাই ভালো।
চোট-আঘাত লাগার সম্ভাবনা আছে, সতর্ক থাকুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে বিবাদ এড়িয়ে চলুন। আর্থিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে। ঈশ্বরের আরাধনা করলে শান্তি পাবেন।
ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে। ব্যবসায় নতুন কোনো চুক্তি হতে পারে। বিবাহিত জীবন সুখের হবে। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হতে পারে।
অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে ক্লান্তি আসতে পারে। মনের মানুষের কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। আর্থিক দিক থেকে দিনটি মধ্যম। সন্তানদের নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে।
শিল্প বা সৃজনশীল কাজে লাভ হবে। নতুন কোনো ব্যবসা শুরু করার জন্য ভালো দিন। বাবার শরীর নিয়ে একটু সচেতন থাকুন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।
বাড়িতে অতিথি সমাগম হতে পারে। খরচের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা খুব দরকার। কাজের জায়গায় বসের প্রশংসা পাবেন। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।
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