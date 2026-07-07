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বড় দায়িত্ব ও প্রশংসা পাবেন কন্যা, ভাগ্যের জোরে সমস্যা কাটবে তুলার

Written BySoumita Khan
Published: Jul 07, 2026, 07:51 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:51 AM IST

Ajker Rashifal, July 07 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

 

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে সুনাম বাড়বে। নতুন কোনো কাজের সুযোগ আসতে পারে। শরীরের দিকে একটু নজর দিন। বেশি তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি ভালো। বকেয়া টাকা ফেরত পেতে পারেন। পরিবারের সঙ্গে আনন্দদায়ক সময় কাটবে। দূরের কোনো যাত্রা আজ এড়িয়ে চলাই ভালো।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মনের কোনো ইচ্ছে পূরণ হতে পারে। ব্যবসায় ভালো লাভের যোগ আছে। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য পাবেন। স্ত্রীর সঙ্গে কোনো বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

খরচের পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে। তাই বুঝেশুনে টাকা খরচ করুন। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বেশি থাকবে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে সব পরিস্থিতি সামলান।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আপনার কর্মোদ্যোগ ও সাহস বাড়বে। নতুন কোনো পরিকল্পনা সফল হতে পারে। প্রেমের জীবনে রোমান্স বজায় থাকবে। সামাজিক কাজে সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

চাকরিতে বড় কোনো দায়িত্ব পেতে পারেন। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সহযোগিতা পাবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় মন বসবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। ধর্মীয় কাজে আগ্রহ বাড়তে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে। পুরনো কোনো সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

সাবধানে চলাফেরা করুন। হঠাত্‍ কোনো আইনি সমস্যায় পড়তে পারেন। তবে বিকেলের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। কোনো বড় বিনিয়োগ আজ না করাই ভালো।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। অংশীদারি ব্যবসায় ভালো লাভ হতে পারে। নতুন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হবে। আইনি কাজের ভালো ফল পাবেন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে। তবে নিজের বুদ্ধিতে আপনি জয়ী হবেন। কাজের জায়গায় বাড়তি পরিশ্রম হতে পারে। শারীরিক ক্লান্তিবোধ থাকবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আজকের দিনটি আপনার জন্য খুব শুভ। সৃজনশীল কাজে দারুন সাফল্য পাবেন। সন্তানের কোনো শুভ খবরে আনন্দ পাবেন। প্রেম নিয়ে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

বাড়ির পরিবেশ খুব শান্ত ও সুখের থাকবে। নতুন কোনো গাড়ি বা জমি কেনার কথা ভাবতে পারেন। মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন।

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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