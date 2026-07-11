/খরচে লাগাম না টানলে বিপদ মিথুনের, গুরুজনদের পরামর্শে সাফল্যের চূড়ায় মকর

Ajker Rashifal, July 11 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
কাজের জায়গায় বাড়তি লাভ হতে পারে। পুরোনো কোনো সমস্যা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের সবার সঙ্গে হাসিখুশি সময় কাটবে। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একটু বাড়তি নজর দিন।
ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটি বেশ শুভ। হঠাৎ কিছু টাকাপয়সা হাতে আসতে পারে। অফিসে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। মেজাজ ঠান্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নিন।
বন্ধুদের কাছ থেকে ভালো কোনো সাহায্য পাবেন। আজ নতুন কাজের পরিকল্পনা করতে পারেন। অযথা বেশি খরচ না করাই ভালো হবে। মন শান্ত রাখতে একটু বিশ্রাম নিন।
পরিবারে আজ শান্তির পরিবেশ থাকবে। মনের মতো কোনো খবর পেতে পারেন। কাজের জায়গায় কাজের প্রশংসা পাবেন। গাড়ি বা বাইক সাবধানে চালান।
কাজের গতি খুব ভালো থাকবে। আটকে থাকা টাকা ফেরত পেতে পারেন। সামাজিক কাজে সম্মান বৃদ্ধি পাবে। রাগের মাথায় কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।
পড়ুয়াদের জন্য আজ খুব ভালো দিন। ব্যবসার দিকে নতুন কোনো সুযোগ আসতে পারে। শরীরের দিকে একটু খেয়াল রাখবেন। কাছের মানুষের মতামতকে গুরুত্ব দিন।
মানসিক চাপ অনেকটাই কম থাকবে। ভালোবাসার মানুষের সাথে ভালো সময় কাটবে। আর্থিক বিষয়ে একটু সতর্ক থাকা দরকার। নতুন যোগাযোগের সুবিধা পাবেন।
কাজের জায়গায় সামান্য বাধা আসতে পারে। তবে ধৈর্য ধরলে সমস্যা মিটে যাবে। দূরের কোনো আত্মীয়র খবর পেতে পারেন। আজ খরচের হাত কিছুটা কমান।
আজ আপনার জন্য এক নতুন সম্ভাবনার দিন। কর্মক্ষেত্রে বড় সফলতা পেতে পারেন। ভ্রমণ বা ছোট ভ্রমণের যোগ রয়েছে। শরীর ও মন বেশ সতেজ থাকবে।
পরিবারের গুরুজনদের পরামর্শ মেনে চলুন। ব্যবসার কাজে নতুন টাকা বিনিয়োগ হতে পারে। অফিসে সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে একটু নিয়ম মেনে চলুন।
কোনো পুরোনো ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। আজ আপনার আত্মবিশ্বাস অনেক বেশি থাকবে। আয়ের নতুন পথ খুলে যেতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দে সময় কাটবে।
বুঝে-শুনে কথা বলা খুব দরকার। কাজের চাপ একটু বেশি থাকতে পারে। তবে দিনের শেষে ভালো ফল পাবেন। নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে এগিয়ে যান।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)