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খরচে লাগাম না টানলে বিপদ মিথুনের, গুরুজনদের পরামর্শে সাফল্যের চূড়ায় মকর

Written BySoumita Khan
Published: Jul 11, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:57 AM IST

Ajker Rashifal, July 11 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় বাড়তি লাভ হতে পারে। পুরোনো কোনো সমস্যা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের সবার সঙ্গে হাসিখুশি সময় কাটবে। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একটু বাড়তি নজর দিন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটি বেশ শুভ। হঠাৎ কিছু টাকাপয়সা হাতে আসতে পারে। অফিসে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। মেজাজ ঠান্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নিন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

বন্ধুদের কাছ থেকে ভালো কোনো সাহায্য পাবেন। আজ নতুন কাজের পরিকল্পনা করতে পারেন। অযথা বেশি খরচ না করাই ভালো হবে। মন শান্ত রাখতে একটু বিশ্রাম নিন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবারে আজ শান্তির পরিবেশ থাকবে। মনের মতো কোনো খবর পেতে পারেন। কাজের জায়গায় কাজের প্রশংসা পাবেন। গাড়ি বা বাইক সাবধানে চালান।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কাজের গতি খুব ভালো থাকবে। আটকে থাকা টাকা ফেরত পেতে পারেন। সামাজিক কাজে সম্মান বৃদ্ধি পাবে। রাগের মাথায় কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পড়ুয়াদের জন্য আজ খুব ভালো দিন। ব্যবসার দিকে নতুন কোনো সুযোগ আসতে পারে। শরীরের দিকে একটু খেয়াল রাখবেন। কাছের মানুষের মতামতকে গুরুত্ব দিন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

মানসিক চাপ অনেকটাই কম থাকবে। ভালোবাসার মানুষের সাথে ভালো সময় কাটবে। আর্থিক বিষয়ে একটু সতর্ক থাকা দরকার। নতুন যোগাযোগের সুবিধা পাবেন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজের জায়গায় সামান্য বাধা আসতে পারে। তবে ধৈর্য ধরলে সমস্যা মিটে যাবে। দূরের কোনো আত্মীয়র খবর পেতে পারেন। আজ খরচের হাত কিছুটা কমান।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আজ আপনার জন্য এক নতুন সম্ভাবনার দিন। কর্মক্ষেত্রে বড় সফলতা পেতে পারেন। ভ্রমণ বা ছোট ভ্রমণের যোগ রয়েছে। শরীর ও মন বেশ সতেজ থাকবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পরিবারের গুরুজনদের পরামর্শ মেনে চলুন। ব্যবসার কাজে নতুন টাকা বিনিয়োগ হতে পারে। অফিসে সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে একটু নিয়ম মেনে চলুন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কোনো পুরোনো ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। আজ আপনার আত্মবিশ্বাস অনেক বেশি থাকবে। আয়ের নতুন পথ খুলে যেতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দে সময় কাটবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

বুঝে-শুনে কথা বলা খুব দরকার। কাজের চাপ একটু বেশি থাকতে পারে। তবে দিনের শেষে ভালো ফল পাবেন। নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে এগিয়ে যান।

 

 

 

                                                                                                (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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