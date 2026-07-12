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ব্যবসায় বিনিয়োগে লাভ বৃষের, তর্ক বিতর্কে জড়ালেই বিপদ মীনের

Written BySoumita Khan
Published: Jul 12, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:46 AM IST

Ajker Rashifal, July 12 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নিজের কাজের ওপর নজর রাখুন। পরিবারের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটবে। হঠাৎ কোনো ভালো খবর পেতে পারেন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায়ে নতুন বিনিয়োগ করার জন্য দিনটি ভালো। শরীর নিয়ে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করুন। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে। বন্ধুদের সাহায্য পাবেন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। মনের পুরনো কোনো চাপ আজ দূর হবে। আর্থিক দিক থেকে আজ দিনটি বেশ শুভ। পরিবারের সিদ্ধান্ত আজ আপনাকে আনন্দ দেবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কাজের চাপে সামান্য ক্লান্তি আসতে পারে। তবে দিনের শেষে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। প্রেমের ক্ষেত্রে পজিটিভ পরিবর্তন দেখা যাবে। মাথা ঠান্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নিন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সুনাম বৃদ্ধি পাবে। নতুন কোনো পরিকল্পনা শুরু করতে পারেন। প্রিয়জনের কাছ থেকে শুভ পরামর্শ পাবেন। আর্থিক উন্নতি হওয়ার প্রবল যোগ রয়েছে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পড়াশোনা ও গবেষণায় সাফল্য মিলবে। স্বাস্থ্য আজ ভালোই থাকবে। হঠাৎ কোনো দূরের ভ্রমণ হতে পারে। পুরনো বিরোধ আজ মিটে যেতে পারে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আর্থিক লেনদেনে একটু সাবধানে থাকুন। কর্মক্ষেত্রে সতীর্থদের সহযোগিতা পাবেন। পরিবারের প্রবীণ কারো শারীরিক যত্ন নিন। মানসিক শান্তি বজায় থাকবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

সাহস ও আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। নতুন যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যবসায় লাভ হবে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমে উঠবে। দিনটি পজিটিভ কাটবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আয়ের নতুন পথ খুলতে পারে। তবে হুট করে বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আটকে থাকা কাজ শেষ হতে পারে। কোনো সামাজিক কাজে অংশ নিতে পারেন। সহকর্মীদের থেকে সমর্থন পাবেন। দিনের শেষে দারুণ কোনো সারপ্রাইজ মিলতে পারে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ঘুরতে যাওয়ার জন্য দিনটি খুব শুভ। আজ কোনো গুরুত্বপূর্ণ সুখবর পেতে পারেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে নতুন কোনো সুযোগ আসবে। মনের ইচ্ছে আজ পূরণ হতে পারে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

অযথা তর্ক জড়াবেন না। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া দরকার। কাজের জায়গায় ইতিবাচক পরিবেশ থাকবে। আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকবে।

 

 

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

 

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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