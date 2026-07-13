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ঝামেলা এড়িয়ে চলাই ভালো কর্কটের, তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিলেই বিপদ তুলার

Written BySoumita Khan
Published: Jul 13, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:44 AM IST

Ajker Rashifal, July 13 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে দিনটি শুভ যাবে। সহকর্মীদের কাছ থেকে সাহায্য পাবেন। নতুন কোনো কাজের সুযোগ আসতে পারে। ধৈর্য ধরে কাজ করলে সফলতা আসবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক বিষয়ে আজ কিছুটা সাবধান থাকা দরকার। অহেতুক খরচ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। পরিবারের মানুষের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে। শারীরিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

নতুন কোনো শুভ যোগাযোগ তৈরি হতে পারে। ব্যবসা বা কাজের জায়গায় উন্নতির সম্ভাবনা আছে। আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন। পুরনো কোনো অমীমাংসিত কাজ আজ শেষ হতে পারে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানসিক শান্তি বজায় রাখা জরুরি। অযথা কোনো ঝামেলায় জড়াবেন না। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা বা কথা হতে পারে। পরিবারের বড়দের পরামর্শ মেনে চলুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কাজের ক্ষেত্রে নতুন সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। সমাজ বা কর্মক্ষেত্রে সম্মান বৃদ্ধি পাবে। দিনের শেষে কোনো ভালো খবর পেতে পারেন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আজকের দিনটি আপনার পড়াশোনা ও গবেষণার জন্য খুব ভালো। কাজের জায়গায় নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করুন। আর্থিক লেনদেনে একটু সচেতন থাকা ভালো। 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

মন কিছুটা চঞ্চল থাকতে পারে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে চিন্তা করুন। কাজের চাপে একটু ক্লান্তি আসতে পারে। পরিমিত বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ব্যবসার ক্ষেত্রে লাভের মুখ দেখতে পারেন। আটকে থাকা টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পরিবারে আনন্দের পরিবেশ বজায় থাকবে। নিজের কথার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

নতুন কোনো দায়িত্ব পেতে পারেন। কাজের জায়গায় আপনার কাজের প্রশংসা হবে। স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্ক থাকা ভালো। কাছের মানুষের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি এড়িয়ে চলুন। ধীরে সুস্থে কাজ শেষ করার চেষ্টা করুন। দিনটি মিশ্র ফলদায়ক হবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

সৃজনশীল কাজে সাফল্য আসবে। নতুন কোনো পরিকল্পনা শুরু করতে পারেন। পারিবারিক জীবনে সুখ ও শান্তি থাকবে। সামাজিক কাজে সম্মান বাড়তে পারে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আর্থিক দিক থেকে দিনটি বেশ ভালো। কোনো নতুন কাজের অফার বা প্রস্তাব পেতে পারেন। শরীরের যত্ন নেওয়া জরুরি। ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহ বাড়তে পারে।

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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