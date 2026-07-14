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বৃশ্চিকের ধৈর্যের পরীক্ষা দিন, পরিবারের সমস্যা সমাধান তুলার

Written BySoumita Khan
Published: Jul 14, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:49 AM IST

Ajker Rashifal, July 14 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

 

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় খুব ব্যস্ততা বাড়তে পারে। ব্যবসায়ীদের ভালো আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের সবার সঙ্গে কিছুটা সময় কাটানোর চেষ্টা করুন। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একটু বাড়তি নজর দিন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

পুরনো কোনো অমীমাংসিত কাজ আজ শেষ হতে পারে। বন্ধুর কাছ থেকে ভালো কোনো পরামর্শ পেতে পারেন। আর্থিক দিক নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করার দরকার নেই। নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে এগিয়ে যান।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের জায়গায় নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো হবে। বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগে মন ভালো হয়ে যাবে। আজ খরচের হাত কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। কাজের নতুন কোনো সুযোগ পেতে পারেন। পরিবারের মানুষদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন। বাইরের খাবার আজ না খাওয়ার চেষ্টা করুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

নতুন কাজ শুরুর জন্য দিনটি ভালো। ব্যবসার কাজে হঠাৎ ঘুরতে যাওয়ার সুযোগ হতে পারে। আর্থিক লেনদেনে একটু সতর্ক থাকা জরুরি। নিজের রাগকে আজ একটু নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পড়াশোনা বা গবেষণার কাজে ভালো সাফল্য মিলবে। অফিসে সহকর্মীদের পূর্ণ সাহায্য পাবেন। শরীর ও স্বাস্থ্য আজ বেশ ভালো থাকবে। আজ একটু নিজের পছন্দমতো কাজ করার চেষ্টা করুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

পারিবারিক সমস্যার সহজ সমাধান খুঁজে পাবেন। নতুন কোনো কাজ শুরু করার আজ উপযুক্ত সময়। লেনদেনের বিষয়ে একটু সাবধানে থাকবেন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

মানসিক চাপ কিছুটা বাড়তে পারে। তাই যেকোনো কাজে একটু ধৈর্য রাখুন। আর্থিক বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। পরিজনদের কথা শুনলে উপকার পাবেন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

দিনটি বেশ কাটবে। ব্যবসায় ভালো কোনো চুক্তি সম্পন্ন হতে পারে। শরীর আগের চেয়ে অনেক চাঙ্গা থাকবে। বন্ধুদের সঙ্গে নতুন কিছু করার আনন্দ পাবেন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজের চাপ আজ অনেক বেশি থাকবে। কাজের সঠিক পরিকল্পনা তৈরি করে এগোলে লাভ হবে। প্রেমের ক্ষেত্রে মিষ্টি অভিজ্ঞতা পেতে পারেন। টাকা-পয়সা সামলে রাখুন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

সৃজনশীল কাজে অনেক উন্নতি হবে। আত্মবিশ্বাস থাকবে বেশ তুঙ্গে। কাছের মানুষের সাহায্য পেতে পারেন। দূরের কোনো ভালো খবর আপনার মন ভালো করে দেবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ঘরের পরিবেশ খুব শান্ত থাকবে। আর্থিক লাভ হওয়ার দারুণ সুযোগ রয়েছে। স্বাস্থ্যের উন্নতি আপনাকে আনন্দ দেবে। নিজের চিন্তাভাবনা আজ পজিটিভ রাখুন।

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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