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স্বাস্থ্যের দিকে নজর না দিলে বড় বিপদ কন্যার, মনের মানুষের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটবে ধনুর

Written BySoumita Khan
Published: Jul 16, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:00 AM IST

Ajker Rashifal, July 16 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ আছে। আর্থিক দিক থেকে দিনটি বেশ ভালো কাটবে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আনন্দময় সময় কাটবে। তবে স্বাস্থ্যের প্রতি একটু নজর দিন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায় ভালো লাভের সুযোগ আসতে পারে। কোনো পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি খুব শুভ। তাড়াহুড়ো করে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

অফিসে কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে পারে। ঠান্ডা মাথায় সব পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করুন। আর্থিক লেনদেনে একটু সতর্ক থাকা ভালো। বিকেলের দিকে মনের কোনো ইচ্ছা পূরণ হতে পারে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আটকে থাকা কাজ শেষ হতে পারে। কোনো সুখবর পেয়ে মন খুশি থাকবে। নতুন বিনিয়োগের জন্য দিনটি ভালো। পরিবারের বড়দের আশীর্বাদ আপনার সাথে থাকবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন। তবে আজ খরচ কিছুটা বাড়তে পারে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। অফিসে নতুন কোনো দায়িত্ব পেতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটি বেশ রোমান্টিক কাটবে। অযথা কারো সঙ্গে তর্কে জড়াবেন না।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আর্থিক অবস্থা মজবুত হবে। নতুন কোনো কাজের সুযোগ আসতে পারে। দাম্পত্য জীবনে সুখ ও শান্তি বজায় থাকবে। দূরের কোনো যাত্রার পরিকল্পনা সফল হতে পারে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কর্মক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা জরুরি। জমি বা বাড়ি কেনার কথা ভাবলে দিনটি শুভ। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

দিনটি আপনার খুব আনন্দে কাটবে। কোনো সুখবর দিয়ে দিনটি শুরু হতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য ভালো লাভের যোগ আছে। মনের মানুষের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজের জায়গায় দিনটি একটু ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে যাবে। কঠোর পরিশ্রমের ভালো ফল পাবেন। বড় কোনো বিনিয়োগ করার আগে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিন। খাওয়া-দাওয়ার দিকে খেয়াল রাখুন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

সৃজনশীল কাজে সাফল্য আসবে। নতুন কোনো আয়ের উৎস তৈরি হতে পারে। ছোট ভাই-বোনদের কাছ থেকে সাহায্য পাবেন। নিজের শরীরের প্রতি অবহেলা করবেন না।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

পারিবারিক জীবনে শান্তি বজায় থাকবে। অনেক দিন ধরে আটকে থাকা টাকা ফেরত পেতে পারেন। চাকুরিজীবীদের জন্য দিনটি অনুকূল। মানসিক চাপ এড়াতে একটু বিশ্রাম নিন।

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

 

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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