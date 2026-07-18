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ব্যবসায় বাম্পার লাভ মিথুনের, নতুন চাকরির যোগ তুলার

Written BySoumita Khan
Published: Jul 18, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:52 AM IST

Ajker Rashifal, July 18 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

দিনটি বেশ ভালো যাবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে। আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন। পরিবারের সঙ্গে খুশিতে সময় কাটবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আজ একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। শরীর খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। খরচ বাড়তে পারে, তাই হাত চেপে চলুন। বসের সঙ্গে তর্ক এড়িয়ে চলুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

দিনটি আপনার মনমতো হবে। ব্যবসায় ভালো লাভ হতে পারে। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য পাবেন। কাছের কোনো মানুষের সঙ্গে আড্ডা জমবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

অফিসে কাজের চাপ বাড়তে পারে। মানসিক ক্লান্তি অনুভব করতে পারেন। পরিবারের বড়দের কথা মেনে চলুন। সন্ধ্যার দিকে ভালো খবর পেতে পারেন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আটকে থাকা কাজ আজ শেষ হবে। সমাজে আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। নতুন কোনো পরিকল্পনা করতে পারেন। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক মধুর হবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

যেকোনো বিনিয়োগ থেকে দূরে থাকুন। শেয়ার বাজারে টাকা না ঢাললেই ভালো। ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। শান্ত থাকার চেষ্টা করুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

মনের কোনো ইচ্ছে পূরণ হতে পারে। নতুন চাকরির যোগ রয়েছে। নতুন কোনো মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে। শরীরের দিকে একটু নজর দিন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

রাগ নিয়ন্ত্রণ করা খুব দরকার। না হলে আইনি সমস্যায় পড়তে পারেন। কাজের জায়গায় নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করুন। খরচ কিছুটা বাড়তে পারে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

শিক্ষার্থীদের জন্য আজ খুব ভালো দিন। ব্যবসায় নতুন চুক্তি হতে পারে। দূরে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান সফল হবে। মন আজ খুব ফুরফুরে থাকবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

বাড়িতে কোনো অতিথি আসতে পারে। কাজের জায়গায় প্রশংসা পাবেন। আপনার পুরনো কোনো রোগ থেকে মুক্তি মিলতে পারে। আর্থিক স্থিতি ভালো থাকবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ভাগ্য আপনার পাশে থাকবে। আয়ের নতুন উৎস খুঁজে পেতে পারেন। যেকোনো কঠিন সিদ্ধান্ত আজ সহজেই নিতে পারবেন। পরিবারের পরিবেশ শান্ত থাকবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

চোখের বা মাথার সমস্যায় ভুগতে পারেন। কোনো অচেনা মানুষকে বিশ্বাস করবেন না। অফিসে সহকর্মীদের সঙ্গে ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। রাতে ভালো ঘুম হবে।

 

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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