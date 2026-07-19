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বুদ্ধি খাটিয়ে বাধা জয়ের দিন কন্যার, দাম্পত্য জীবনে সুখের হাওয়া কুম্ভের

Written BySoumita Khan
Published: Jul 19, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:03 AM IST

Ajker Rashifal, July 19 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ আছে। পুরনো কোনো সমস্যা মিটে যেতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে ভালো লাগবে। আর্থিক দিকে একটু নজর রাখুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায় আজ ভালো লাভের আশা আছে। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন। শরীরের দিকে একটু খেয়াল রাখা দরকার। বিকেলের দিকে কোনো ভালো খবর আসতে পারে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

নতুন কোনো কাজের সুযোগ আসতে পারে। কাছের মানুষের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে। দূরের যাত্রা আজ এড়িয়ে চলাই ভালো। মন শান্ত রাখার চেষ্টা করুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আপনার কাজের প্রশংসা হবে। বাড়তি আয়ের সুযোগ আসতে পারে। পরিবারের বড়দের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

মানসিক আত্মবিশ্বাস বজায় থাকবে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি খুব শুভ। প্রেমের ক্ষেত্রে নতুন মোড় আসতে পারে। খরচ একটু বাড়তে পারে আজ।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কর্মক্ষেত্রে কিছু বাধা আসতে পারে। তবে বুদ্ধির জোরে তা কেটে যাবে। আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে। শরীরের দিকে অবহেলা করবেন না।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

নতুন বন্ধু তৈরি হতে পারে। ব্যবসায়ীরা কোনো বড় চুক্তি করতে পারেন। পুরনো বিনিয়োগ থেকে লাভ আসতে পারে। আজ আপনার মন বেশ ফুরফুরে থাকবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

অফিসে কাজের চাপ একটু বেশি থাকবে। সহকর্মীদের সঙ্গে বিবাদে জড়াবেন না। আর্থিক দিক থেকে দিনটি মাঝারি। পরিবারের কাউকেও কিছুটা সময় দিন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। আটকে থাকা কাজ আজ শেষ হতে পারে। ধর্মীয় কাজে আগ্রহ বাড়তে পারে। আইনি বিষয়ে কোনো সুখবর পেতে পারেন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আবেগের বশে কোনো ভুল করবেন না। খরচ কমানোর চেষ্টা করা উচিত। কাজের জায়গায় সুনাম বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুদের সঙ্গে সন্ধ্যার সময়টা ভালো কাটবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

দাম্পত্য জীবনে সুখ ও শান্তি থাকবে। অংশীদারি ব্যবসায় লাভ হতে পারে। সামাজিক কাজে আপনার মান-সম্মান বাড়বে। শরীর আজ মোটের ওপর ভালোই থাকবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

শত্রুরা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। নিজের লক্ষ্যের দিকে মন দিন। কোনো নতুন পরিকল্পনা শুরু করতে পারেন। অতিরিক্ত রাগ আজ এড়িয়ে চলুন।

 

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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