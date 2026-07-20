Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /সিংহের দূর হবে দাম্পত্য কলহ, কাজের চাপ বাড়লেও সাফল্য পাবেন মকর

সিংহের দূর হবে দাম্পত্য কলহ, কাজের চাপ বাড়লেও সাফল্য পাবেন মকর

Written BySoumita Khan
Published: Jul 20, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:44 AM IST

Ajker Rashifal, July 20 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির যোগ আছে। পুরনো কোনো পাওনা টাকা ফেরত পেতে পারেন। তবে শরীরের দিকে একটু নজর দিন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায় আজ ভালো লাভের মুখ দেখবেন। কোনো নতুন কাজের সুযোগ আসতে পারে। তাড়াহুড়ো করে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না। পরিবারের বড়দের আশীর্বাদ আপনার সাথে থাকবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

বন্ধুদের কাছ থেকে বড় কোনো সাহায্য পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে নিজের কাজের প্রশংসা পাবেন। অতিরিক্ত খরচে রাশ টানা প্রয়োজন। প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটি খুব শুভ।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। আটকে থাকা সরকারি কাজ আজ শেষ হতে পারে। ভ্রমণের একটি সুন্দর সুযোগ আসতে পারে। সাবধানে যানবাহন চালানো উচিত।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস খুব তুঙ্গে থাকবে। নতুন কোনো বিনিয়োগের জন্য দিনটি ভালো। দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে। অতিরিক্ত রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

শিক্ষার্থীদের জন্য আজ খুব ভালো একটি দিন। কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনো দায়িত্ব পেতে পারেন। শারীরিক ক্লান্তি দূর হবে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমে উঠতে পারে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আয়ের নতুন কোনো উৎস তৈরি হতে পারে। অফিসে সহকর্মীদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। আইনি কোনো সমস্যা থাকলে তা মিটে যাবে। স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আপনার কোনো গোপন শত্রু ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে। লেনদেনের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। পরিবারের সঙ্গে কোনো ধর্মীয় স্থানে যেতে পারেন। বিকেলের পর সুসংবাদ পাবেন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

মান-সম্মান বৃদ্ধি পাবে। কোনো পুরনো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হতে পারে। ব্যবসায়িক চুক্তি আজ সফল হবে। খাওয়া-দাওয়ার দিকে একটু নজর দিন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ একটু বেশি থাকবে। তবে আপনার পরিশ্রমের সঠিক ফল পাবেন। ঋণ সংক্রান্ত সমস্যা থেকে মুক্তি মিলতে পারে। স্ত্রীর পরামর্শে লাভবান হবেন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

শিল্প বা সৃজনশীল কাজে অগ্রগতি হবে। নতুন কোনো সম্পর্কে জড়াতে পারেন। লটারি বা ফাটকা ব্যবসায় লাভের যোগ আছে। মনের কোনো ইচ্ছা আজ পূরণ হতে পারে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

বাড়ির বড়দের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে। কোনো বিষয়ে মানসিক দুশ্চিন্তা বাড়তে পারে। নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আর্থিক দিক থেকে দিনটি স্বাভাবিক থাকবে।

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
১০৬ মিনিটের সেই এক শট! আর্জেন্টিনার বুক ভেঙে স্পেনের বিশ্বজয়
Spain vs Argentina1 hr ago
2
West bengal1 hr ago
3
FIFA World Cup 2026 FinalJul 19
4
Sonam Wangchuk Hunger StrikeJul 19
5
Morning School AttendanceJul 19