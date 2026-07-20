/সিংহের দূর হবে দাম্পত্য কলহ, কাজের চাপ বাড়লেও সাফল্য পাবেন মকর

Ajker Rashifal, July 20 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির যোগ আছে। পুরনো কোনো পাওনা টাকা ফেরত পেতে পারেন। তবে শরীরের দিকে একটু নজর দিন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে।
ব্যবসায় আজ ভালো লাভের মুখ দেখবেন। কোনো নতুন কাজের সুযোগ আসতে পারে। তাড়াহুড়ো করে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না। পরিবারের বড়দের আশীর্বাদ আপনার সাথে থাকবে।
বন্ধুদের কাছ থেকে বড় কোনো সাহায্য পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে নিজের কাজের প্রশংসা পাবেন। অতিরিক্ত খরচে রাশ টানা প্রয়োজন। প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটি খুব শুভ।
মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। আটকে থাকা সরকারি কাজ আজ শেষ হতে পারে। ভ্রমণের একটি সুন্দর সুযোগ আসতে পারে। সাবধানে যানবাহন চালানো উচিত।
আত্মবিশ্বাস খুব তুঙ্গে থাকবে। নতুন কোনো বিনিয়োগের জন্য দিনটি ভালো। দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে। অতিরিক্ত রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন।
শিক্ষার্থীদের জন্য আজ খুব ভালো একটি দিন। কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনো দায়িত্ব পেতে পারেন। শারীরিক ক্লান্তি দূর হবে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমে উঠতে পারে।
আয়ের নতুন কোনো উৎস তৈরি হতে পারে। অফিসে সহকর্মীদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। আইনি কোনো সমস্যা থাকলে তা মিটে যাবে। স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না।
আপনার কোনো গোপন শত্রু ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে। লেনদেনের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। পরিবারের সঙ্গে কোনো ধর্মীয় স্থানে যেতে পারেন। বিকেলের পর সুসংবাদ পাবেন।
মান-সম্মান বৃদ্ধি পাবে। কোনো পুরনো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হতে পারে। ব্যবসায়িক চুক্তি আজ সফল হবে। খাওয়া-দাওয়ার দিকে একটু নজর দিন।
কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ একটু বেশি থাকবে। তবে আপনার পরিশ্রমের সঠিক ফল পাবেন। ঋণ সংক্রান্ত সমস্যা থেকে মুক্তি মিলতে পারে। স্ত্রীর পরামর্শে লাভবান হবেন।
শিল্প বা সৃজনশীল কাজে অগ্রগতি হবে। নতুন কোনো সম্পর্কে জড়াতে পারেন। লটারি বা ফাটকা ব্যবসায় লাভের যোগ আছে। মনের কোনো ইচ্ছা আজ পূরণ হতে পারে।
বাড়ির বড়দের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে। কোনো বিষয়ে মানসিক দুশ্চিন্তা বাড়তে পারে। নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আর্থিক দিক থেকে দিনটি স্বাভাবিক থাকবে।
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