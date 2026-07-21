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নতুন শুরুর সঠিক সময় তুলার, কঠোর পরিশ্রমের সেরা ফল মিলবে বৃশ্চিকের

Written BySoumita Khan
Published: Jul 21, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:53 AM IST

Ajker Rashifal, July 21 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

 

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে আপনার সুনাম বৃদ্ধি পাবে। বকেয়া টাকা ফেরত পেতে পারেন। তবে তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। শরীর নিয়ে একটু সতর্ক থাকা ভালো।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

পরিবারের মানুষদের সঙ্গে আনন্দময় সময় কাটবে। ব্যবসায় নতুন যোগাযোগের সম্ভাবনা রয়েছে। আয়ের নতুন উৎস খুঁজে পেতে পারেন। শরীর বেশ ভালোই থাকবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

অফিসে কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে পারে। শান্ত থেকে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করুন। আর্থিক লেনদেনে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন। সন্ধ্যের দিকে ভালো খবর পেতে পারেন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। আটকে থাকা কাজগুলো আজ শেষ হতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার যোগ আছে। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন, পরিমিত খাওয়া-দাওয়া করুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। কেরিয়ারে পদোন্নতি বা সাফল্যের সুযোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখা খুব জরুরি। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহায়তা পাবেন। দিনের শেষে কোনো সুখবর আপনার মন ভালো করে দেবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

নতুন কোনো কাজ শুরু করার জন্য শুভ দিন। ব্যবসায় ভালো লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে দূরত্ব কেটে যাবে। স্বাস্থ্যের সার্বিক উন্নতি ঘটবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

অতিরিক্ত পরিশ্রম হতে পারে। তবে পরিশ্রমের উপযুক্ত ফল পাবেন। পারিবারিক বিষয়ে ধৈর্য ধরে সিদ্ধান্ত নিন। আজ কাউকেই অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্যের সঙ্গ পাবেন আজ। কাজের সূত্রে ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি বেশ ভালো কাটবে। মনের ওপর থেকে চাপ কমে যাবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

সাবধানে কাজ করার দিন। হঠাৎ কিছু খরচ বেড়ে যেতে পারে। স্বাস্থ্য নিয়ে সামান্য সমস্যা হতে পারে। জটিল আলোচনা এড়িয়ে চললে ভালো করবেন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ব্যবসায়ীরা নতুন চুক্তিতে সই করতে পারেন। বৈবাহিক জীবনে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে। আর্থিক পরিস্থিতি আগের থেকে ভালো হবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

বিরোধী বা শত্রুরা পরাজিত হবে। আপনার পুরোনো কোনো শারীরিক সমস্যা কমতে পারে। আর্থিক লেনদেনে লাভবান হবেন। প্রিয়জনের কাছ থেকে সারপ্রাইজ পেতে পারেন।

 

 

 

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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