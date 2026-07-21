/নতুন শুরুর সঠিক সময় তুলার, কঠোর পরিশ্রমের সেরা ফল মিলবে বৃশ্চিকের

Ajker Rashifal, July 21 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
কর্মক্ষেত্রে আপনার সুনাম বৃদ্ধি পাবে। বকেয়া টাকা ফেরত পেতে পারেন। তবে তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। শরীর নিয়ে একটু সতর্ক থাকা ভালো।
পরিবারের মানুষদের সঙ্গে আনন্দময় সময় কাটবে। ব্যবসায় নতুন যোগাযোগের সম্ভাবনা রয়েছে। আয়ের নতুন উৎস খুঁজে পেতে পারেন। শরীর বেশ ভালোই থাকবে।
অফিসে কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে পারে। শান্ত থেকে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করুন। আর্থিক লেনদেনে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন। সন্ধ্যের দিকে ভালো খবর পেতে পারেন।
মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। আটকে থাকা কাজগুলো আজ শেষ হতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার যোগ আছে। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন, পরিমিত খাওয়া-দাওয়া করুন।
আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। কেরিয়ারে পদোন্নতি বা সাফল্যের সুযোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে।
অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখা খুব জরুরি। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহায়তা পাবেন। দিনের শেষে কোনো সুখবর আপনার মন ভালো করে দেবে।
নতুন কোনো কাজ শুরু করার জন্য শুভ দিন। ব্যবসায় ভালো লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে দূরত্ব কেটে যাবে। স্বাস্থ্যের সার্বিক উন্নতি ঘটবে।
অতিরিক্ত পরিশ্রম হতে পারে। তবে পরিশ্রমের উপযুক্ত ফল পাবেন। পারিবারিক বিষয়ে ধৈর্য ধরে সিদ্ধান্ত নিন। আজ কাউকেই অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না।
ভাগ্যের সঙ্গ পাবেন আজ। কাজের সূত্রে ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি বেশ ভালো কাটবে। মনের ওপর থেকে চাপ কমে যাবে।
সাবধানে কাজ করার দিন। হঠাৎ কিছু খরচ বেড়ে যেতে পারে। স্বাস্থ্য নিয়ে সামান্য সমস্যা হতে পারে। জটিল আলোচনা এড়িয়ে চললে ভালো করবেন।
ব্যবসায়ীরা নতুন চুক্তিতে সই করতে পারেন। বৈবাহিক জীবনে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে। আর্থিক পরিস্থিতি আগের থেকে ভালো হবে।
বিরোধী বা শত্রুরা পরাজিত হবে। আপনার পুরোনো কোনো শারীরিক সমস্যা কমতে পারে। আর্থিক লেনদেনে লাভবান হবেন। প্রিয়জনের কাছ থেকে সারপ্রাইজ পেতে পারেন।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)