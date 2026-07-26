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ব্যবসায় নতুন সুযোগ বৃষের, বিতর্ক এড়িয়ে চলাই বৃশ্চিকের বুদ্ধিমানের কাজ

Written BySoumita Khan
Published: Jul 26, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:46 AM IST

Ajker Rashifal, July 26 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

 

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় আপনার দিনটি খুব ভালো কাটবে। বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখুন। বিকেলের দিকে কোনো ভালো খবর পেতে পারেন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। ব্যবসায় নতুন কোনো সুযোগ আসতে পারে। বন্ধুর সাহায্যে কোনো পুরনো সমস্যার সমাধান হবে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি একটু নজর দিন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি বেশ অনুকূল। হঠাৎ কোনো প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা হতে পারে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

নতুন কোনো কাজ শুরু না করাই ভালো। পরিবারের সঙ্গে কিছুটা ভালো সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। ছোটখাটো বিষয়ে রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন। আর্থিক বিষয়ে একটু সতর্ক থাকা দরকার।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস থাকবে তুঙ্গে। চাকরিতে পদোন্নতির সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। আর্থিক যোগাযোগ শুভ হতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে ভ্রমণ বা বিনোদনের যোগ রয়েছে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের চাপ কিছুটা বেশি থাকতে পারে। মাথা ঠান্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নিন। পাওনা টাকা আদায়ের সম্ভাবনা রয়েছে। শারীরিক ক্লান্তি কাটানোর জন্য বিশ্রাম নিন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

দিনটি আপনার জন্য বেশ লাভজনক হবে। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগের কথা ভাবতে পারেন। দাম্পত্য জীবনে সুখে-শান্তিতে কাটবে। দূরে কোথাও যাত্রার পরিকল্পনা হতে পারে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

যেকোনো বিতর্ক বা ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। কাজের জায়গায় নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করুন। সন্তানের দিক থেকে শুভ কোনো খবর পেতে পারেন। নিজের খাওয়া-দাওয়ার প্রতি যত্নবান হন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে। আটকে থাকা কাজ সহজে সম্পন্ন হবে। সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক দিক থেকে দিনটি বেশ আশাব্যঞ্জক।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

হঠাৎ কিছু খরচ বেড়ে যেতে পারে। ভেবেচিন্তে কথাবার্তা বলা ভালো। কাজের ব্যাপারে ধৈর্য ধরে এগিয়ে যান। পরিবারের কারো পরামর্শে উপকার পেতে পারেন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন কোনো শুভ যোগাযোগ হতে পারে। অফিসে সহকর্মীদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দিনটি মধুর হবে। আর্থিক সঞ্চয় ভালো হবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

শরীর আগের চেয়ে কিছুটা ভালো থাকবে। ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা সফল হতে পারে। আইনি সংক্রান্ত বিষয় থেকে দূরে থাকুন। বন্ধুদের সঙ্গে বিকেলের দিকে সময় কাটাতে পারেন।

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

 

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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