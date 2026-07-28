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স্বাস্থ্যের দিকে নজর না দিলে বড় বিপদ মেষের, বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দু'বার ভাববেন বৃশ্চিক

Written BySoumita Khan
Published: Jul 28, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:01 AM IST

Ajker Rashifal, July 28 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় খুব ভালো দিন কাটবে। আটকে থাকা কাজ সহজেই শেষ হবে। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মন আনন্দে থাকবে। স্বাস্থ্যের দিকে সামান্য নজর দিন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থনৈতিক বিষয়ে কিছুটা সতর্ক থাকুন। অপ্রয়োজনীয় খরচ বাড়তে পারে। পরিবারের বয়স্কদের পরামর্শ মেনে চলুন। ব্যবসার কাজে নতুন যোগাযোগ হতে পারে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। সহকর্মীদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় থাকবে। দিনটি বেশ ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানসিকভাবে কিছুটা শান্তি পাবেন। দূরে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে। পারিবারিক সমস্যাগুলো সহজেই মিটে যাবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা দেবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

একটু বুঝে শুনে কথা বলুন। সহকর্মীদের সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। ব্যবসার কাজে ধৈর্য রাখা প্রয়োজন। বিকেলের দিকে মন ভালো করা খবর পাবেন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের প্রশংসা হবে। পুরানো কোনো বিনিয়োগ থেকে লাভ হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটাবেন। শারীরিক ক্লান্তি এড়িয়ে চলুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কর্মক্ষেত্রে শুভ পরিবর্তন আসতে পারে। আর্থিক দিকে উন্নতির যোগ রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি খুব ভালো। সামাজিক কাজে আপনার সুনাম বাড়বে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

নতুন কোনো সিদ্ধান্ত ভেবেচিন্তে নিন। কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে পারে। শান্তভাবে পরিস্থিতি সামাল দিন। পরিবারের মানুষ আপনার পাশে থাকবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

দিনের শুরু থেকেই উৎসাহ থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে সাফল্য পেতে পারেন। আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়বে। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আর্থিক বিষয়ে শুভ খবর পাবেন। ব্যবসায় লাভের নতুন পথ খুলবে। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন। পারিবারিক জীবন শান্তিময় হবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনার দূরদর্শিতা কাজে আসবে। কঠোর পরিশ্রমের ভালো ফল পাবেন। খরচে কিছুটা লাগাম দেওয়া দরকার। সন্ধ্যের দিকে বিশেষ কোনো অতিথি আসতে পারে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

 

মনের মধ্যে শান্তি থাকবে। কাজের জায়গায় কোনো বড় দায়িত্ব পেতে পারেন। ধর্মীয় কাজে আগ্রহ বাড়বে। শরীরের দিকে নজর রাখা জরুরি।

 

 

 

 

                                                  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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