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তাড়াহুড়োর সিদ্ধান্তে চরম বিপদ কন্যার, ভাগ্যের চাকা ঘুরছে ধনুর

Written BySoumita Khan
Published: Jul 30, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:27 AM IST

Ajker Rashifal, July 30 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে পারে। তবে ধৈর্য ধরে কাজ করলে সফলতা পাবেন। পরিবারের কারো পরামর্শে উপকার হতে পারে। নতুন কোনো আর্থিক বিনিয়োগ আজ না করাই ভালো।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

দিনটি আপনার জন্য বেশ পজিটিভ। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজ পূর্ণ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের পুরো সাহায্য পাবেন। স্বাস্থ্যের দিকে একটু বাড়তি খেয়াল রাখুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ব্যবসায় আজ ভালো লাভের সুযোগ রয়েছে। তবে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মন ভালো থাকবে। দূর ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। নতুন কোনো কাজের অফার আসতে পারে। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে। খরচের ওপর একটু রাশ টানা দরকার।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। অফিসে আপনার কাজের প্রশংসা হতে পারে। পাওনা টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সন্ধ্যায় ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে সময় কাটবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। কাজের জায়গায় সতর্ক থাকা দরকার। পড়াশোনায় শিক্ষার্থীদের দিনটি ভালো কাটবে। নিজের যত্ন নিন, শারীরিক ক্লান্তি আসতে পারে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

দিনটি আপনার জন্য বেশ আনন্দদায়ক। হঠাৎ করে অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ আসতে পারে। প্রিয়জনের কাছ থেকে ভালো উপহার পেতে পারেন। সামাজিক কাজে সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজের সূত্রে আজ ঘুরতে যাওয়ার যোগ রয়েছে। নতুন কোনো দায়িত্ব আপনার কাঁধে আসতে পারে। কঠিন সময়ে পরিজনের সমর্থন পাবেন। স্বাস্থ্য মোটের ওপর ভালোই থাকবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্যের পূর্ণ সাহায্য পাবেন। ভাগ্যবশত কোনো বড় সমস্যার সমাধান হতে পারে। ধর্মীয় কাজে আপনার আগ্রহ বাড়বে। ব্যবসায় কোনো বড় চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ঝুঁকিপূর্ণ কোনো কাজ করা থেকে দূরে থাকুন। কারো সঙ্গে অযথা তর্কে জড়াবেন না। আর্থিক দিক সামান্য চিন্তা বাড়াতে পারে। দিনের শেষে কোনও ভালো খবর পেতে পারেন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

যৌথ ব্যবসায় ভালো উন্নতি হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য বজায় থাকবে। নতুন বন্ধু তৈরির সুযোগ আসতে পারে। আপনার ইতিবাচক চিন্তা সাফল্য এনে দেবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কাজের জায়গায় নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করুন। শারীরিক ছোটখাটো সমস্যা অবহেলা করবেন না। টাকা পয়সার ব্যাপারে কাউকে অন্ধবিশ্বাস করবেন না।

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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