Ajker Rashifal | Horoscope Today: তুলার ঘরে আসছে বড় কোনও সুসংবাদ, নতুন ব্যবসা শুরুর মোক্ষম সময় ধনুর

Written BySoumita Khan
Published: Jun 01, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Jun 01, 2026, 09:09 AM IST

Ajker Rashifal, June 01 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে আজ বড় কোনও সাফল্যের যোগ রয়েছে। সহকর্মীদের সাহায্য পাওয়ায় থমকে থাকা কাজ দ্রুত শেষ হবে। আর্থিক দিক থেকে দিনটি বেশ লাভজনক। 

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

খরচের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা জরুরি, না হলে পকেটে টান পড়তে পারে। ব্যবসায়ীরা কোনও বড় বিনিয়োগের আগে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিন। শারীরিক ক্লান্তি দূর করতে আজ একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। প্রিয়জনের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটি দারুণ খবর বয়ে আনতে পারে। নতুন কোনও কাজের সুযোগ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় মন ভালো থাকবে। তবে আজ রাস্তায় চলাফেরার সময় একটু বাড়তি সতর্ক থাকুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পারিবারিক কোনও পুরনো সমস্যার আজ সহজ সমাধান হয়ে যাবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা করবেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ নতুন মোড় আসতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি বেশ ভালো।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস থাকবে তুঙ্গে, যার জোরে কঠিন কাজও সহজে শেষ হবে। সামাজিক কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ আসতে পারে। আকস্মিক অর্থ প্রাপ্তির যোগ রয়েছে। রাগের মাথায় আজ কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের জায়গায় কাজের চাপ একটু বেশি থাকতে পারে, তবে ধৈর্যের সঙ্গে সামলে নিতে পারবেন। কোনও নতুন চুক্তিতে সই করার আগে কাগজ ভালো করে পড়ে নিন। জীবনসঙ্গীর থেকে বড় সমর্থন পাবেন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি বেশ শক্তিশালী। ব্যবসায়ীরা ভালো মুনাফা আশা করতে পারেন। পরিবারের কোনও সদস্যের সুসংবাদে ঘরে আনন্দের পরিবেশ তৈরি হবে। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হতে পারে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

নতুন পরিচয় তৈরি হবে। কর্মক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনের আভাস মিলছে, যা আপনার জন্য পজিটিভ। শরীর নিয়ে আজ অবহেলা করবেন না, হালকা যোগব্যায়াম করুন। আইনি বিষয়ে সাফল্য আসতে পারে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে, তাই থমকে থাকা কাজগুলো সহজেই গতি পাবে। কোনও নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য আজকের দিনটি শুভ। পরিবারের গুরুজনদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি শুভ।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অযথা বিতর্ক বা তর্কাতর্কি থেকে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। অফিসে নিজের কাজের ওপর মন দিন, পরনিন্দা এড়িয়ে চলুন। আর্থিক লেনদেনে আজ বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন। বিকেল বা সন্ধ্যার পর মানসিক শান্তি ফিরে পাবেন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আজকের দিনটি আপনার জন্য অত্যন্ত রোমান্টিক এবং আনন্দময় হতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে কোনও বড় দায়িত্ব পেতে পারেন, যা আপনার পদোন্নতির পথ সুগম করবে। নতুন কোনও গ্যাজেট বা জিনিস কেনার যোগ রয়েছে। 

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আটকে থাকা টাকা ফেরত পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের স্টাইল সবার নজর কাড়বে। তবে আজ খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একটু সচেতন থাকা দরকার, পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে। বন্ধুদের কাছ থেকে উপকার পাবেন।

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

