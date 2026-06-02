Ajker Rashifal | Horoscope Today: অফিসে বাড়তে পারে কাজের চাপ তুলার, কাছের মানুষের ব্যবহারে কষ্ট পেতে পারেন কুম্ভ

Written BySoumita Khan
Published: Jun 02, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Jun 02, 2026, 09:09 AM IST

Ajker Rashifal, June 02 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজে ভালো সাফল্য পাবেন। আটকে থাকা টাকা আজ হাতে আসতে পারে। তবে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একটু ভেবেচিন্তে নিন। বাড়ির পরিবেশ ভালো থাকবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

দিনটি আপনার বেশ ভালো কাটবে। নতুন কোনও কাজের সুযোগ আসতে পারে। আর্থিক দিক থেকে লাভের মুখ দেখবেন এবং কাছের মানুষের সঙ্গে আনন্দেই কাটবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ব্যবসায়ীদের জন্য আজ লাভের দিন। তবে যেকোনও কাগজে সই করার আগে ভালো করে পড়ে নিন। শরীরের দিকে একটু নজর দেবেন। বন্ধুদের পাশে পাবেন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মনের কোনও ইচ্ছে পূরণ হতে পারে। অফিসে সবাই আপনার কাজের প্রশংসা করবে। খরচ একটু বাড়তে পারে, তাই বুঝেশুনে টাকা পয়সা খরচ করুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আপনার মনের জোর খুব বেশি থাকবে, ফলে সব কাজ সহজেই করে ফেলবেন। নতুন কোথাও টাকা খাটানোর জন্য দিনটি ভালো। বাড়ির বড়দের শরীরের খেয়াল রাখুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ছাত্রছাত্রীদের জন্য আজ খুব ভালো দিন, পড়াশোনায় ভালো ফল মিলবে। নতুন কোনও কাজ শুরু করার জন্য দিনটি শুভ। পুরোনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

অফিসে কাজের চাপ একটু বেশি থাকবে, তাই মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করুন। টাকা-পয়সার লেনদেনে সাবধানে থাকুন। যেকোনও সমস্যায় জীবনসঙ্গীর কথা শুনলে উপকার পাবেন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

পুরোনো কোনও ঝামেলা বা আইনি সমস্যা থেকে আজ মুক্তি পেতে পারেন। চাকুরিজীবীদের উন্নতির যোগ আছে। কোথাও ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা সফল হতে পারে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্য আপনার পাশে থাকবে, ফলে আটকে থাকা কাজগুলো সহজেই শেষ হবে। পাওনা টাকা ফেরত পেতে পারেন। শরীর ও মন দুই-ই আজ বেশ চাঙ্গা থাকবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আজকের দিনটি মোটামুটি যাবে। ব্যবসায় একটু বেশি খাটতে হতে পারে, তবে লাভও হবে। মন শান্ত রাখতে আজ পরিবারের ছোটদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটান।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের নতুন সুযোগ তৈরি হবে। সমাজসেবামূলক কাজে যুক্ত হওয়ার সুযোগ আসতে পারে। কাছের কোনও মানুষের ব্যবহারে কিছুটা কষ্ট পেতে পারেন, তবে তা সাময়িক। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

শিল্প বা সৃজনশীল কাজের প্রশংসা হবে। সম্পত্তি কেনাবেচার জন্য দিনটি অত্যন্ত শুভ। মনের মানুষের কাছে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য আজকের দিনটি পারফেক্ট। আর্থিক পরিস্থিতি মজবুত থাকবে।

 

 

                                                                               (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

