Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Ajker Rashifal | Horoscope Today: তুলার বুদ্ধির জোরে ব্যবসায় বাজিমাত, ধনুর ভাগ্যে জ্যাকপট আসতে পারে টাকার জোয়ার

Ajker Rashifal | Horoscope Today: তুলার বুদ্ধির জোরে ব্যবসায় বাজিমাত, ধনুর ভাগ্যে জ্যাকপট আসতে পারে টাকার জোয়ার

Written BySoumita Khan
Published: Jun 06, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:21 AM IST

Ajker Rashifal, June 06 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

 

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

অফিসে আপনার কাজের প্রশংসা হবে। তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। পরিবারের সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক লাভের ভালো সুযোগ রয়েছে। ব্যবসায় নতুন কোনও চুক্তি হতে পারে। শরীর একটু ক্লান্ত লাগতে পারে, তাই বিশ্রাম নিন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

নতুন কোনও কাজের সুযোগ আসতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। তবে আজ অযথা খরচ কমানোর চেষ্টা করুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মন খুব শান্ত ও ফুরফুরে থাকবে। সহকর্মীরা কাজে আপনাকে সাহায্য করবে। পরিবারের বড়দের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আটকে থাকা টাকা আজ ফেরত পেতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দিনটি খুব ভালো। আজ সঙ্গীর সঙ্গে দারুণ সময় কাটবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের চাপ একটু বেশি থাকতে পারে। কোনও ভালো খবর পেয়ে মন খুশি হয়ে উঠবে। বাইরের খাবার এড়িয়ে চলাই ভালো।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

বুদ্ধির জোরে কোনও বড় সমস্যার সমাধান হবে। ব্যবসায় ভালো লাভ হতে পারে। জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

অফিসে একটু বেশি খাটতে হতে পারে। কারোর সঙ্গে ঝগড়া বা তর্কে জড়াবেন না। আজ বাড়িতে অতিথি আসতে পারে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্য আপনার পাশে থাকবে। আচমকা কিছু টাকা পয়সা পাওয়ার যোগ আছে। নিজের পছন্দের কোনও কাজ করে আনন্দ পাবেন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অফিসে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করুন। টাকা-পয়সার লেনদেন সাবধানে করবেন। বিকেলের দিকে পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

পুরনো কোনো বড় চিন্তা আজ দূর হয়ে যাবে। বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান হতে পারে। দিনটি বেশ শান্তিতে কাটবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ভবিষ্যতের জন্য নতুন কোনও পরিকল্পনা করতে পারেন। শরীর-স্বাস্থ্য বেশ ভালো থাকবে, পুরনো কোনও রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। পাওনা টাকা আজ ফেরত পেতে পারেন।

 

 

                                                            (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

 

TAGS:
Apnar Rashifal
राशिफल 2026
আপনার রাশিফল
Horoscope 2026
কী আছে আজ ভাগ্যে
Bengali Rashifal
বাংলা রাশিফল
Rashifal Bangla
রাশিফল বাংলা
Ajker RashifalToday
Rashifal Aaj ka
RashifalPatrika
RashifalToday
Rashifal in Bengali
Aries Horoscope 2026
Taurus Horoscope 2026
Gemini Horoscope 2026
Cancer Horoscope 2026
Leo Horoscope 2026
Virgo Horoscope 2026
Libra Horoscope 2026
Scorpio Horoscope 2026
Sagittarius Horoscope 2026
Capricorn Horoscope 2026
Aquarius Horoscope 2026
Pisces Horoscope 2026
কেমন কাটবে আজকের দিনভাগ্যরেখা
জ্যোতিষশাস্ত্র
Horoscope Daily
Weekly Horoscope 2026
February Horoscope 2026
Astrology 2026
Daily Astrology
Daily Horoscopes

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
LIVE Update: শওকত-সাম্রাজ্যে তালা: রাজপ্রাসাদ এখন শুনশান, ক্যানিং-ভাঙড়ে মিষ্টিমুখ!
bengali news1 hr ago
2
Bhangar illegal construction driveJun 05
3
Cockroach Janta PartyJun 05
4
Asit MajumderJun 05
5
Freezer HackJun 05