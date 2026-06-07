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Ajker Rashifal Horoscope Today: আটকে থাকা টাকা ফেরত পাবেন কর্কট, কর্মক্ষেত্রে শত্রুদের থেকে সাবধান মীন

Written BySoumita Khan
Published: Jun 07, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:31 AM IST

Ajker Rashifal, June 07 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজে দারুণ উন্নতি হবে এবং বড়দের প্রশংসা পাবেন। তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি বেশ ভালো।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

পুরোনো কোনও ঝামেলার অবসান হতে পারে। ব্যবসায় নতুন টাকা খাটালে লাভবান হবেন। আজ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দারুণ সময় কাটবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

 সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার সময় শান্ত থাকুন। হঠাৎ খরচ বেড়ে যাওয়ায় হাত টান পড়তে পারে। শরীরের দিকে একটু নজর দিন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আজকের দিনটি আপনার খুব হাসিখুশিতে কাটবে। আটকে থাকা টাকা ফেরত পেতে পারেন। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ক আরও মধুর হবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস থাকবে ভরপুর, সব কাজ সহজেই শেষ হবে। পরিবারে আনন্দের পরিবেশ বজায় থাকবে। তবে টাকা বিনিয়োগের আগে ভাবুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের চাপ একটু বেশি থাকবে, তাই শরীর ক্লান্ত হতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় ভালো ফল মিলবে। আত্মীয়দের কাছ থেকে সুখবর পেতে পারেন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

বন্ধুদের সঙ্গে গল্প-আড্ডায় মন ভালো থাকবে। নতুন কোনো কাজের সুযোগ আসতে পারে। তবে আবেগের বশে কোনও ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

সম্পত্তি কেনাবেচার জন্য দিনটি খুব ভালো। অফিসে আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং পদোন্নতি হতে পারে। শরীর-স্বাস্থ্য চমৎকার থাকবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্য আপনার পাশে আছে, মনের কোনও ইচ্ছে পূরণ হতে পারে। নতুন উপায়ে আয় বাড়তে পারে। প্রিয়জনের সঙ্গে মান-অভিমান মিটে যাবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

রাস্তায় সাবধানে চলাফেরা করুন, তাড়াহুড়ো করবেন না। লটারি বা জুয়া থেকে দূরে থাকাই ভালো। চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি লাভজনক।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ব্যবসায়ীদের ভালো লাভ হতে পারে এবং নতুন অংশীদারিত্বের সুযোগ আসবে। দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। দীর্ঘদিন ধরে চলা কোনও শারীরিক অসুস্থতা থেকে আজ উপশম পেতে পারেন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কোনও গোপন শত্রু কর্মক্ষেত্রে ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। তবে নিজের বুদ্ধি ও কৌশলে আপনি সব বাধা পার করে যাবেন। অতিরিক্ত খরচে লাগাম দেওয়া প্রয়োজন। 

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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