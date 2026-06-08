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Ajker Rashifal Horoscope Today: মিথুনের কেরিয়ারে আসছে বড় সুযোগ, কন্যার অফিসে মিলবে বসের বাহবা

Written BySoumita Khan
Published: Jun 08, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:37 AM IST

Ajker Rashifal, June 08 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

অফিসে আপনার সম্মান বাড়বে এবং আটকে থাকা টাকা পয়সা ফেরত পেতে পারেন। তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। পরিবারের সঙ্গে সময়টা খুব ভালো কাটবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

শরীর-মন ভালো থাকায় সব কাজ দ্রুত শেষ করতে পারবেন। ব্যবসায় ভালো কোনও খবর বা লাভের সুযোগ আসতে পারে। তবে আজ খরচ একটু কম করুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

চাকরি বা কাজের ক্ষেত্রে আজ নতুন বড় সুযোগ আসতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় ভালো ফল হবে। আজ কারো সঙ্গে অযথা ঝগড়া বা তর্কে জড়াবেন না।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

সংসারে আজ সুখ-শান্তি বজায় থাকবে এবং বড়দের সাহায্য পাবেন। পুরনো কোনো জায়গা থেকে হঠাৎ লাভ হতে পারে। কাজের চাপ থাকলেও বুদ্ধির জোরে সামলে নেবেন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আজ আপনার মনোবল খুব বেশি থাকবে, ফলে নতুন কাজে হাত দিতে পারেন। ব্যবসায়ীদের আজ ভালো লাভ বা নতুন পার্টনার পাওয়ার যোগ আছে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

অফিসে বসের কাছ থেকে কাজের জন্য বাহবা পেতে পারেন। ঘরের কোনো আইনি সমস্যার আজ ভালো সমাধান হতে পারে। তবে টাকা-পয়সার লেনদেনে সাবধানে থাকুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

যারা লেখালেখি বা আঁকাআঁকির মতো সৃজনশীল কাজ করেন, আজ তাদের বড় সাফল্য মিলতে পারে। আত্মীয়দের কাছ থেকে ভালো খবর পাবেন। জমি কেনার জন্য দিনটি ভালো।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজের জায়গায় আজ কিছু সমস্যা এলেও সহকর্মীদের সাহায্যে তা মিটে যাবে। আজ রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন, নইলে লোকসান হতে পারে। বাড়তি আয়ের সুযোগ আসবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আজকের দিনটি আপনার জন্য বেশ মজার ও নতুন অভিজ্ঞতায় ভরা হবে। হঠাৎ কিছু টাকা হাতে আসতে পারে। সমাজে আপনার মান-সম্মান ও খাতির বাড়বে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দিনটি বেশ শান্তিতে কাটবে এবং মানসিক চিন্তা দূর হবে। অনেক দিনের আটকে থাকা টাকা আজ ফেরত পেতে পারেন। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আরও ভালো হবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

অফিসে আপনার নতুন কোনও আইডিয়া সবার পছন্দ হবে। নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য দিনটি খুব ভালো। তবে আজ রাস্তায় সাবধানে চলাফেরা করুন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

শিক্ষার্থীদের জন্য শুভ ফল পাওয়ার দিন, পরীক্ষায় ভালো ফলের আশা রাখতে পারেন। পুরনো কোনও রোগ থেকে আজ অনেকটাই স্বস্তি মিলবে এবং শরীর ভালো থাকবে। কোনও বড় খরচের আগে অভিজ্ঞ কারও পরামর্শ নিন।

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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