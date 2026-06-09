/Ajker Rashifal Horoscope Today: তাড়াহুড়োয় ভয়ংকর ক্ষতি মিথুনের, বড় সারপ্রাইজ পেতে পারেন ধনু

Ajker Rashifal, June 09 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
অফিসে আপনার কাজের সুনাম হবে। পাওনা টাকা ফেরত পাওয়ায় আর্থিক চিন্তা দূর হবে। তবে বাড়ির বড়দের শরীরের দিকে একটু খেয়াল রাখুন।
ব্যবসায় আজ ভালো লাভের মুখ দেখতে পারেন। অফিসের সহকর্মীরা আপনাকে কাজে সাহায্য করবে। সঙ্গীর সঙ্গে পুরনো ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে।
তাড়াহুড়ো করে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না। বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন, পেটের সমস্যা হতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য আজ পড়াশোনায় ভালো দিন।
পরিবারে আজ কোনও আনন্দের খবর আসতে পারে। ঘর-বাড়ি কেনার আলোচনা আজ শুরু করার জন্য ভালো দিন। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় মন ভালো থাকবে।
চাকরিতে উন্নতির বা নতুন সুযোগের যোগ আছে। হঠাৎ করে কিছু টাকা-পয়সা হাতে আসতে পারে। তবে আজ মাথা ঠাণ্ডা রেখে কথা বলুন।
নতুন কোনও কাজের সুযোগ হাতছানি দিতে পারে। খরচ আজ একটু বেশি হতে পারে, তাই বুঝেশুনে টাকা খরচ করুন। চেনা কোনও মানুষের থেকে সাহায্য পাবেন।
দিনটি আপনার বেশ ভালো কাটবে, আটকে থাকা কাজ শেষ হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলমিশ বাড়বে। আইনি কোনও ঝামেলা থাকলে তা মিটে যেতে পারে।
কাজের চাপ একটু বেশি থাকবে, তবে আপনি তা ভালোভাবেই শেষ করবেন। শরীর ক্লান্ত লাগলে একটু বিশ্রাম নিন। আজ কাউকে টাকা ধার না দেওয়াই ভালো।
কোনও কাজ নিয়ে মনে অস্থিরতা থাকতে পারে, শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। ব্যবসায় আজ বড় বিনিয়োগ না করাই ভালো। পরিবারের কারোর কাছ থেকে সারপ্রাইজ পেতে পারেন।
পুরোনো কোনও বড় সমস্যার আজ সহজ সমাধান হয়ে যাবে। সমাজে আপনার সম্মান ও খাতির বাড়বে। যারা চাকরি খুঁজছেন, আজ তাদের ভালো খবর মিলতে পারে।
নতুন কিছু তৈরি বা শেখার জন্য দারুণ দিন। সন্তানের ভালো পারফরম্যান্সে মনে আনন্দ পাবেন। আর্থিক দিক থেকে আজ লাভের সম্ভাবনা বেশি।
আজ কোনও কাজে বা ঘুরতে যাওয়ার জন্য ভ্রমণের যোগ আছে। অভিজ্ঞ কারোর পরামর্শে বড় ক্ষতি থেকে বেঁচে যাবেন। মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।
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