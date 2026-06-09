Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Ajker Rashifal Horoscope Today: তাড়াহুড়োয় ভয়ংকর ক্ষতি মিথুনের, বড় সারপ্রাইজ পেতে পারেন ধনু

Ajker Rashifal Horoscope Today: তাড়াহুড়োয় ভয়ংকর ক্ষতি মিথুনের, বড় সারপ্রাইজ পেতে পারেন ধনু

Written BySoumita Khan
Published: Jun 09, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:00 AM IST

Ajker Rashifal, June 09 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

অফিসে আপনার কাজের সুনাম হবে। পাওনা টাকা ফেরত পাওয়ায় আর্থিক চিন্তা দূর হবে। তবে বাড়ির বড়দের শরীরের দিকে একটু খেয়াল রাখুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায় আজ ভালো লাভের মুখ দেখতে পারেন। অফিসের সহকর্মীরা আপনাকে কাজে সাহায্য করবে। সঙ্গীর সঙ্গে পুরনো ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

তাড়াহুড়ো করে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না। বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন, পেটের সমস্যা হতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য আজ পড়াশোনায় ভালো দিন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবারে আজ কোনও আনন্দের খবর আসতে পারে। ঘর-বাড়ি কেনার আলোচনা আজ শুরু করার জন্য ভালো দিন। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় মন ভালো থাকবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

চাকরিতে উন্নতির বা নতুন সুযোগের যোগ আছে। হঠাৎ করে কিছু টাকা-পয়সা হাতে আসতে পারে। তবে আজ মাথা ঠাণ্ডা রেখে কথা বলুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

নতুন কোনও কাজের সুযোগ হাতছানি দিতে পারে। খরচ আজ একটু বেশি হতে পারে, তাই বুঝেশুনে টাকা খরচ করুন। চেনা কোনও মানুষের থেকে সাহায্য পাবেন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

দিনটি আপনার বেশ ভালো কাটবে, আটকে থাকা কাজ শেষ হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলমিশ বাড়বে। আইনি কোনও ঝামেলা থাকলে তা মিটে যেতে পারে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজের চাপ একটু বেশি থাকবে, তবে আপনি তা ভালোভাবেই শেষ করবেন। শরীর ক্লান্ত লাগলে একটু বিশ্রাম নিন। আজ কাউকে টাকা ধার না দেওয়াই ভালো।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কোনও কাজ নিয়ে মনে অস্থিরতা থাকতে পারে, শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। ব্যবসায় আজ বড় বিনিয়োগ না করাই ভালো। পরিবারের কারোর কাছ থেকে সারপ্রাইজ পেতে পারেন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পুরোনো কোনও বড় সমস্যার আজ সহজ সমাধান হয়ে যাবে। সমাজে আপনার সম্মান ও খাতির বাড়বে। যারা চাকরি খুঁজছেন, আজ তাদের ভালো খবর মিলতে পারে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন কিছু তৈরি বা শেখার জন্য দারুণ দিন। সন্তানের ভালো পারফরম্যান্সে মনে আনন্দ পাবেন। আর্থিক দিক থেকে আজ লাভের সম্ভাবনা বেশি।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আজ কোনও কাজে বা ঘুরতে যাওয়ার জন্য ভ্রমণের যোগ আছে। অভিজ্ঞ কারোর পরামর্শে বড় ক্ষতি থেকে বেঁচে যাবেন। মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Apnar Rashifal
राशिफल 2026
আপনার রাশিফল
Horoscope 2026
কী আছে আজ ভাগ্যে
Bengali Rashifal
বাংলা রাশিফল
Rashifal Bangla
রাশিফল বাংলা
Ajker RashifalToday
Rashifal Aaj ka
RashifalPatrika
RashifalToday
Rashifal in Bengali
Aries Horoscope 2026
Taurus Horoscope 2026
Gemini Horoscope 2026
Cancer Horoscope 2026
Leo Horoscope 2026
Virgo Horoscope 2026
Libra Horoscope 2026
Scorpio Horoscope 2026
Sagittarius Horoscope 2026
Capricorn Horoscope 2026
Aquarius Horoscope 2026
Pisces Horoscope 2026
কেমন কাটবে আজকের দিনভাগ্যরেখা
জ্যোতিষশাস্ত্র
Horoscope Daily
Weekly Horoscope 2026
February Horoscope 2026
Astrology 2026
Daily Astrology
Daily Horoscopes

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ইউনেস্কোর নাম ভাঙিয়ে 'দুর্গাপুজো ব্যবসা'! ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ
Durga Puja Scam55 min ago
2
Sabyasachi Dutta3 hrs ago
3
bengali news3 hrs ago
4
TMC CrisisJun 08
5
Kolkata Municipal corporationJun 08