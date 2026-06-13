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Ajker Rashifal Horoscope Today: কর্কটের কাছের মানুষের সঙ্গে কাটবে অভিমানের মেঘ, চোখ বুজে কোনও কাগজে সই করলেই বিপদ কুম্ভের

Written BySoumita Khan
Published: Jun 13, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:44 AM IST

Ajker Rashifal, June 13 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

 

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়বে। সহকর্মীদের সহায়তায় জটিল কোনও কাজ সহজে শেষ করতে পারবেন। তবে তাড়াহুড়ো করে আজ কোনও বড় বিনিয়োগ না করাই ভালো। পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দিন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি বেশ শুভ। পাওনা টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীরা নতুন কোনও চুক্তি বা পার্টনারশিপ শুরু করতে পারেন। লটারি বা শেয়ার বাজারে ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য দিনটি অনুকূল।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মানসিক অস্থিরতা আপনাকে কিছুটা ভোগাতে পারে। কাজের জায়গায় কোনও কারণে বিতর্ক বা ঝামেলার সৃষ্টি হলে নিজেকে শান্ত রাখুন। যানবাহন চালানোর সময় আজ বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। সন্ধ্যার পর কোনও ভালো খবর মানসিক শান্তি এনে দেবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

প্রেম ও দাম্পত্য জীবনের জন্য আজ একটি চমৎকার দিন। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মান-অভিমান আজ মিটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা পাবেন এবং নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। সামগ্রিকভাবে দিনটি আনন্দদায়ক হবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

শরীর ও মন দুই-ই চাঙ্গা থাকবে। দীর্ঘদিনের কোনও শারীরিক অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আইনি বা পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো ঝামেলা থাকলে তা আজ আপনার পক্ষে আসতে পারে। খরচ কিছুটা বাড়লেও আয় ঠিকঠাক থাকবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটি দারুণ সফলতার। নতুন কিছু শেখার বা উচ্চশিক্ষার ভালো সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নিজের বুদ্ধিমত্তার জোরে শত্রুদের পরাজিত করতে পারবেন। তবে আজ খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একটু সচেতন থাকা ভালো।

 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ঘর-বাড়ি বা গাড়ি কেনার বিষয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পারিবারিক পরিবেশ বেশ সুখকর ও শান্তিপূর্ণ থাকবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ কিছুটা বাড়লেও নিজের দক্ষতার কারণে তা সামলে নেবেন। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন।

 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

সাহস ও পরাক্রম আজ তুঙ্গে থাকবে। কর্মক্ষেত্রে নিজের আইডিয়া বা পরিকল্পনা সবার সামনে তুলে ধরার সঠিক সময় এটি। ছোট ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। কোনো ছোটখাটো ভ্রমণের পরিকল্পনা আজ সফল হতে পারে।

 

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আর্থিক সঞ্চয়ের দিকে মনোযোগ দিলে ভালো ফল পাবেন। আত্মীয়দের কোনও শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ আসতে পারে। তবে কাউকেই আজ ধার দেওয়ার আগে দুবার ভাবুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দিনটি আপনার জন্য বেশ পজিটিভ কাটবে। মন ফুরফুরে থাকবে এবং নতুন কাজের উৎসাহ পাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুখবর আসতে পারে। বৈবাহিক জীবনে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ কিছুটা বেশি হতে পারে, তাই একটু হাত চেপে চলুন। দূর সম্পর্কের কোনও আত্মীয়ের কারণে হঠাৎ করে মানসিক দুশ্চিন্তা বাড়তে পারে। তাড়াহুড়ো করে কোনও কাগজে সই করবেন না। তবে আইটি সেক্টরে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য দিনটি ভালো।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আজ আপনার আয়ের নতুন কিছু উৎস তৈরি হতে পারে। বড় কোনও ইচ্ছা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা আজ পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় দারুণ সময় কাটবে। কর্মক্ষেত্রে সিনিয়রদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন।

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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