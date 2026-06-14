Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Ajker Rashifal Horoscope Today: সিংহের ভাগ্যের ছোঁয়ায় কাটবে কাজের বাধা, পুরনো রোগ থেকে মুক্তি বৃশ্চিকের

Ajker Rashifal Horoscope Today: সিংহের ভাগ্যের ছোঁয়ায় কাটবে কাজের বাধা, পুরনো রোগ থেকে মুক্তি বৃশ্চিকের

Written BySoumita Khan
Published: Jun 14, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:17 AM IST

Ajker Rashifal, June 14 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

অফিসে আপনার সম্মান বাড়বে এবং কাজের প্রশংসা পাবেন। আটকে থাকা টাকা আজ হাতে আসতে পারে, যা আপনার মন ভালো করে দেবে। কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একটু ভেবেচিন্তে পা বাড়ানোই ভালো। 

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বুঝে-শুনে খরচ করুন, না হলে পরে টাকা-পয়সার টান পড়তে পারে। অফিসে সহকর্মীরা আজ আপনাকে কাজে সব ধরনের সাহায্য করবে। শরীরটা আজ একটু ক্লান্ত লাগতে পারে, তাই সময়মতো বিশ্রাম নিন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ব্যবসায় যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য আজ ভালো লাভ করার একটি বড় সুযোগ রয়েছে। নতুন কোনও কাজের অফার বা চুক্তি আজ আপনার কাছে আসতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় মন বসবে এবং দিনটি ভালো কাটবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

অফিসে আপনার ভালো কাজের জন্য পদোন্নতির কথা হতে পারে। বাড়ি বা জমি কেনার ব্যাপারে কোনও ভালো আলোচনা আজ এগোতে পারে। বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন, আজ পেটের সমস্যা বা স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

ভাগ্য আপনার পাশে থাকবে এবং অনেকদিন ধরে আটকে থাকা কাজ শেষ হবে। মন শান্ত রাখার জন্য আজ কোনও ভালো বা ধর্মীয় কাজে যোগ দিতে পারেন। ব্যবসার কাজে আজ বাইরে কোথাও যেতে হতে পারে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

রাস্তায় চলাচলের সময় বা গাড়ি চালানোর সময় আজ বাড়তি সাবধানতা রাখুন। অফিসে কাজের চাপ একটু বেশি থাকবে, তবে ঠাণ্ডা মাথায় সব সামলে নিতে পারবেন। যেকোনও সমস্যায় আজ জীবনসঙ্গীর পূর্ণ সাপোর্ট পাবেন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের জন্য খুব মধুর ও আনন্দের হবে। পার্টনারশিপ বা যৌথ ব্যবসায় আজ ভালো লাভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সমাজে আপনার চেনা-পরিচিত মানুষের সংখ্যা বাড়বে এবং নতুন বন্ধু হতে পারে। 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

অফিসে কেউ আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও আজ সফল হতে পারবে না। পুরনো কোনও শারীরিক অসুস্থতা বা কষ্ট থেকে আজ অনেকটাই আরাম পাবেন। আজ কারো সঙ্গে অযথা তর্কে বা ঝামেলায় জড়াতে যাবেন না।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

প্রেম ভালোবাসার ব্যাপারে মনের দূরত্ব মিটে যাবে এবং সম্পর্ক ভালো হবে। আজ হঠাৎ করেই কোনও সূত্র থেকে কিছু টাকা পয়সা পেতে পারেন। সন্তানের কোনও ভালো খবরে আজ মন খুশিতে ভরে উঠবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

নতুন গাড়ি বা বাড়ির জিনিসপত্র কেনার যোগ তৈরি হতে পারে। অফিসে কাজের দায়িত্ব বাড়লেও আপনি খুব সুন্দরভাবে তা শেষ করতে পারবেন। মনের মধ্যে একটা শান্তি ও পজিটিভ ভাব বজায় থাকবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আত্মবিশ্বাস খুব বেশি থাকবে, ফলে কঠিন কাজও সহজে করে ফেলবেন। ভাই বা বোনের কাছ থেকে আজ কোনও বিষয়ে বড় সাহায্য পেতে পারেন। ব্যবসার প্রয়োজনে আজ ছোটখাটো কোনও জার্নি বা ভ্রমণ হতে পারে। আপনার মিষ্টি কথার জন্য আজ কোনও বড় কাজ উদ্ধার হতে পারে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

 ব্যাংক ব্যালেন্স বা জমানো টাকার পরিমাণ আজ বাড়তে পারে। বাড়িতে আজ কোনও অতিথি আসতে পারে, যার ফলে আনন্দের পরিবেশ তৈরি হবে। 

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Apnar Rashifal
राशिफल 2026
আপনার রাশিফল
Horoscope 2026
কী আছে আজ ভাগ্যে
Bengali Rashifal
বাংলা রাশিফল
Rashifal Bangla
রাশিফল বাংলা
Ajker RashifalToday
Rashifal Aaj ka
RashifalPatrika
RashifalToday
Rashifal in Bengali
Aries Horoscope 2026
Taurus Horoscope 2026
Gemini Horoscope 2026
Cancer Horoscope 2026
Leo Horoscope 2026
Virgo Horoscope 2026
Libra Horoscope 2026
Scorpio Horoscope 2026
Sagittarius Horoscope 2026
Capricorn Horoscope 2026
Aquarius Horoscope 2026
Pisces Horoscope 2026
কেমন কাটবে আজকের দিনভাগ্যরেখা
জ্যোতিষশাস্ত্র
Horoscope Daily
Weekly Horoscope 2026
February Horoscope 2026
Astrology 2026
Daily Astrology
Daily Horoscopes

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
LIVE: হাড়হিম হাওড়া! ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি, সোনা-রুপো ও নগদ লুট করে চম্পট
bengali news19 min ago
2
FIFA World Cup 2026Jun 13
3
iafJun 13
4
Zee EntertainmentJun 13
5
Kunal ghoshJun 13