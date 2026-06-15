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Ajker Rashifal Horoscope Today: ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগের সুবর্ণ সুযোগ বৃষের, কুম্ভের প্রেম ও দাম্পত্যে বইবে খুশির হাওয়া

Written BySoumita Khan
Published: Jun 15, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:21 AM IST

Ajker Rashifal, June 15 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে আপনার সুনাম বৃদ্ধি পাবে। কোনও আটকে থাকা কাজ সহকর্মীদের সাহায্যে শেষ হতে পারে। তবে আর্থিক লেনদেনের সময় আজ একটু বাড়তি সতর্ক থাকুন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সন্ধ্যায় আনন্দের সময় কাটবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

দিনটি আপনার জন্য বেশ পজিটিভ। ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন বিনিয়োগের ভালো সুযোগ আসতে পারে। শরীরের দিকে একটু নজর দিন, পেটের সমস্যায় ভুগতে পারেন। জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে সারপ্রাইজ পেতে পারেন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মানসিক শান্তি বজায় থাকবে এবং সৃজনশীল কাজে সাফল্য পাবেন। অফিসে নতুন কোনও দায়িত্ব পেতে পারেন, যা আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা খুব জরুরি, নয়তো কারোর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। তাড়াহুড়ো করে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি পড়াশোনায় মন দেওয়ার পক্ষে ভালো। দূর ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হতে পারে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে এবং বসের মন জয় করতে পারবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলা কোনও পারিবারিক সমস্যার আজ সমাধান হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে দিনটি লাভজনক। নিজের শখের পেছনে কিছু সময় ব্যয় করুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

খরচের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রয়োজন, অযথা কেনাকাটায় পকেট খালি হতে পারে। অফিসে কাজের চাপ একটু বেশি থাকবে, তবে আপনি তা সামলে নেবেন। প্রিয়জনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। শরীরের ক্লান্তি দূর করতে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

নতুন কোনও কাজের সুযোগ আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় ভালো লাভের মুখ দেখার যোগ রয়েছে। পরিবারে কোনও শুভ অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা হতে পারে। সামাজিক কাজে আপনার সম্মান বাড়বে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কর্মক্ষেত্রে কোনও চক্রান্তের শিকার হতে পারেন, তাই নিজের কাজে মন দিন ও কানকথা এড়িয়ে চলুন। আইনি কোনও বিষয়ে সুখবর পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পুরনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে হঠাত্‍ দেখা হতে পারে। 

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্য আজ আপনার সহায় থাকবে এবং আয়ের ভাগ্য বেশ ভালো। দূর সম্পর্কের কোনও আত্মীয়ের কাছ থেকে ভালো খবর পেতে পারেন। যারা অবিবাহিত, তাদের বিয়ের কথাবার্তা এগোতে পারে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কঠোর পরিশ্রমের দিন, তবে তার ফলও আপনি হাতেনাতে পাবেন। পরিবারের বড়দের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। যানবাহন চালানোর সময় আজ বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করুন। কোনও পুরনো ঋণ থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

প্রেম ও দাম্পত্য জীবনের জন্য একটি চমৎকার দিন। নতুন কোনও ব্যবসায়িক চুক্তি সই হতে পারে যা ভবিষ্যতে লাভ দেবে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি শুভ ফল নিয়ে আসবে। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার আগে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মানসিক অস্থিরতা থাকতে পারে, তাই যোগব্যায়াম বা ধ্যান দিয়ে দিনটি শুরু করুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে। কোনও গোপন শত্রু আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে, সতর্ক থাকুন। মা-বাবার আশীর্বাদ নিয়ে কাজ শুরু করলে সাফল্য পাবেন।

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Apnar Rashifal
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