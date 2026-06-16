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Ajker Rashifal Horoscope Today: সিংহের সম্পর্কে আসবে মধুরতা, তুলার ভাগ্যের জোরে হবে ইচ্ছা পূরণ

Written BySoumita Khan
Published: Jun 16, 2026, 07:26 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:26 AM IST

Ajker Rashifal, June 16 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে আপনার মান-সম্মান বাড়বে এবং পুরনো সমস্যার সমাধান হবে। তবে আজ তাড়াহুড়ো করে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না। আর্থিক দিক থেকে দিনটি মোটামুটি কাটবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক লাভের যোগ আছে, আটকে থাকা টাকা ফেরত পেতে পারেন। ব্যবসায়ে ভালো উন্নতির সুযোগ আসবে। তবে পরিবারের কোনও বিষয়ে মানসিক চাপ বাড়তে পারে, তাই শান্ত থাকুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের জায়গায় আজ আপনার বুদ্ধির প্রশংসা হবে এবং নতুন সুযোগ আসবে। বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। তবে আজ নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একটু বাড়তি নজর দেওয়া দরকার।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

বুঝে-শুনে টাকা খরচ করুন, লটারি বা শেয়ার বাজারে লোকসানের ভয় আছে। অফিসের কাজে নিজের মেজাজ ঠিক রাখুন। পরিবারের কারো অসুস্থতা নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আটকে থাকা সব কাজ সহজে শেষ হয়ে যাবে। কোনও বড় মানুষের সাহায্যে কেরিয়ারে ভালো সুযোগ আসতে পারে। ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে দিনটি খুব ভালো কাটবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

চাকরিজীবীদের জন্য আজ প্রমোশন বা ভালো কোনো খবর পাওয়ার দিন। কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হতে পারে। তবে আজ অযথা খরচ এড়িয়ে চলাই ভালো।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ভাগ্য আপনার পাশে থাকবে, ফলে মনের কোনও পুরনো ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় ভালো ফল মিলবে। পরিবারের সবার সঙ্গে হাসিখুশিতে দিনটি কাটবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজের চাপ একটু বেশি থাকবে, তাই শরীরে ক্লান্তি আসতে পারে। রাস্তায় সাবধানে চলাফেরা করুন। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কোনো ভুল বোঝাবুঝি হলে নিজেরা কথা বলে মিটিয়ে নিন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ব্যবসায় আজ নতুন কোনও চুক্তি থেকে বড় লাভের সুযোগ আসতে পারে। বাড়িতে বিয়ের কথাবার্তা এগোতে পারে। তবে আজ কাউকে টাকা ধার না দেওয়াই ভালো হবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

শত্রুরা আপনার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। আইনি কোনও ঝামেলা থাকলে তা আপনার পক্ষে মিটে যাবে। শরীর আগের চেয়ে ভালো থাকবে এবং মনে শান্তি পাবেন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

দিনটি আপনার বেশ ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে। গান-বাজনা বা লেখার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নতুন সুযোগ পাবেন। সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে কোনও ভালো খবর পেতে পারেন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

নতুন গাড়ি বা বাড়ি কেনার পরিকল্পনা করার জন্য ভালো দিন। অফিসে সহকর্মীদের থেকে সব কাজে সাহায্য পাবেন। তবে নিজের মনের গোপন কথা আজ কাউকে না বলাই ভালো।

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

 

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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