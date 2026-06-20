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মিষ্টি ব্যবহারে কাজের মুশকিল আসান মিথুনের, রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখলেই লাভ বৃশ্চিকের

Written BySoumita Khan
Published: Jun 20, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:47 AM IST

Ajker Rashifal, June 17 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

অফিসে আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং ভালো কোনো খবর পেতে পারেন। পাওনা টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য দিনটি খুব ভালো। তবে বাড়ির বড়দের শরীরের দিকে একটু নজর রাখুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায় আজ ভালো লাভ হতে পারে এবং নতুন কাজের সুযোগ আসবে। কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাড়াহুড়ো করবেন না, একটু ভেবে নিন। কোথাও ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ সফল হতে পারে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সবার সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করুন, তাহলে অফিসের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য দিনটি ভালো, পড়াশোনায় মন বসবে। তবে আজ অযথা টাকা খরচ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

বুদ্ধির জোরে কর্মক্ষেত্রে বড় কোনো সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ঘরের পুরনো কোনো অশান্তি মিটে গিয়ে পরিবারে শান্তি ফিরবে। আজ বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন, পেটের সমস্যা হতে পারে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আজ আপনার মন খুব চাঙ্গা থাকবে এবং সব কাজ সহজেই শেষ করতে পারবেন। নতুন কোনো উপায়ে আজ পকেটে টাকা আসতে পারে। সমাজে আপনার মান-সম্মান ও জনপ্রিয়তা আরও বাড়বে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

যেকোনো কাগজে সই করার আগে ভালো করে পড়ে নেওয়া দরকার। ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে আজ খুব মিষ্টি সময় কাটবে। মন শান্ত রাখতে আজ কিছুক্ষণ চুপচাপ নিজের মতো করে সময় কাটান।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

চাকরিজীবীদের জন্য আজ প্রমোশন বা ভালো কোনো পরিবর্তনের যোগ আছে। বন্ধুদের সাহায্যে আজ বড় কোনো পারিবারিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। টাকা বিনিয়োগ করার জন্য দিনটি ভালো।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

হুট করে রেগে যাবেন না, মাথা ঠান্ডা রাখলে অনেক ক্ষতি থেকে বেঁচে যাবেন। ঘরের মানুষের শরীর খারাপ হতে পারে, তাই একটু খেয়াল রাখুন। দূর থেকে কোনো ভালো খবর আসতে পারে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

দিনটি বেশ হাসিখুশিতে কাটবে এবং বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা হতে পারে। নতুন কাজের সুযোগ আসতে পারে যা আপনার ভবিষ্যতের জন্য ভালো হবে। রাস্তায় চলাফেরার সময় আজ একটু সাবধান থাকুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মনের কোনো পুরনো ইচ্ছে পূরণ হতে পারে, যার ফলে মন খুব ভালো থাকবে। বাড়ি বা জমি কেনার কথাবার্তা এগিয়ে নেওয়ার জন্য দিনটি শুভ। সন্তানের কোনো সাফল্যে আজ গর্ববোধ করবেন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কাজের চাপ একটু বেশি থাকবে, তাই শরীর ও মনের ক্লান্তি আসতে পারে। বাড়ির গুরুজনদের কথা মেনে চললে বড় কোনো বিপদ থেকে বেঁচে যাবেন। কারো সঙ্গে আজ তর্কাতর্কিতে জড়াবেন না।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

যারা গান, বাজনা বা লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত, আজ তাদের নতুন সুযোগ আসতে পারে। টাকা-পয়সার দিক থেকে দিনটি মোটামুটি কাটবে, পুরনো বন্ধু ফিরে আসতে পারে। আজ আটকে থাকা কাজ শেষ হবে।

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Apnar Rashifal

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