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দিনশেষে সারপ্রাইজ পেতে পারেন কন্যা, নতুন সুযোগের দরজা খুলতে চলেছে তুলার

Written BySoumita Khan
Published: Jun 21, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:24 AM IST

Ajker Rashifal, June 21 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সুখবর বয়ে আনতে পারে। ব্যবসায়ীদের অপ্রত্যাশিত লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করবেন না। পরিবারে শান্তির পরিবেশ বজায় থাকবে এবং স্বাস্থ্য ভালো যাবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

নতুন কোনও কাজে হাত দেওয়ার জন্য আজকের দিনটি শুভ। প্রিয়জনের সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন, তবে অহেতুক খরচ এড়িয়ে চলুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

দিনটি কিছুটা ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কাটবে। অফিসে কাজের চাপ বাড়তে পারে, তবে নিজের উপস্থিত বুদ্ধির জোরে সব সামলে নেবেন। আজ পুরনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে আপনার মন ভালো হয়ে যেতে পারে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পারিবারিক জীবনে বিশেষ আনন্দ পেতে পারেন। বাড়িতে অতিথি আসার কারণে উৎসবের পরিবেশ তৈরি হতে পারে এবং কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা জুটবে। তবে আজ রাস্তাঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস আজ তুঙ্গে থাকবে। অনেক দিনের আটকে থাকা কোনও কাজ আজ সফলভাবে শেষ হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। তবে নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন, নাহলে কাছের মানুষের সঙ্গে অকারণে বিবাদ হতে পারে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে মতবিরোধ এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। দিনের শেষে জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে মন ভালো করা কোনও সারপ্রাইজ পেতে পারেন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

নতুন সুযোগের দরজা খুলতে পারে। যারা নতুন চাকরির সন্ধানে আছেন, তাদের জন্য আজ সুখবর আসার সম্ভাবনা রয়েছে। মানসিক শান্তি বজায় রাখতে এবং কাজের চাপ কমাতে কিছুটা সময় নিজের জন্য বের করুন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

সকালের দিকে কিছু মানসিক চাপ থাকলেও, বেলার দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন, পেটের সমস্যা ভোগাতে পারে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

 সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আজ বিশেষ সম্মান ও পরিচিতি পাওয়ার খবর রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের পূর্ণ সমর্থন আপনার মানসিক শক্তি অনেকটা বাড়িয়ে দেবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দিনটি বেশ শান্তিতেই কাটবে। সম্পত্তি বা জমিজমা সংক্রান্ত কোনও পুরনো বিবাদের আজ মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। সন্ধ্যায় পরিবারের সঙ্গে আনন্দে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

একটু ভেবেচিন্তে কথা বলবেন। আপনার কোনও কথায় কাছের কেউ আঘাত পেতে পারেন। তবে পুরনো কোনও বিনিয়োগ বা সঞ্চয় থেকে আজ ভালো রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আজকের দিনটি খুব আনন্দদায়ক হতে চলেছে। সমাজে আপনার সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। প্রেমের সম্পর্কে থাকা মানুষদের জন্য দিনটি রোমান্টিক হবে এবং নিজের শখের কাজে সময় দিতে পারবেন।

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Apnar Rashifal

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