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দাম্পত্য জীবনের সমস্যা কাটবে ধনুর, স্বাস্থ্যের খেয়াল না রাখলে বিপদ কুম্ভের

Written BySoumita Khan
Published: Jun 22, 2026, 07:51 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:51 AM IST

Ajker Rashifal, June 22 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

দিনটি খুব ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কাটবে। কাজের চাপ থাকলেও আপনি তা সহজে সামলে নেবেন। পরিবার ও প্রিয়জনের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। খরচের দিকে একটু নজর রাখা দরকার।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক দিক বেশ ভালো থাকবে। নতুন কোনো উৎস থেকে টাকা পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি দারুণ লাভের। বন্ধুদের সঙ্গে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা হতে পারে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আত্মবিশ্বাস অনেক বাড়বে। কঠিন কাজও খুব সহজেই করে ফেলতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের সুনাম হবে। প্রেমের সম্পর্কের জন্য দিনটি খুব সুন্দর।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মেজাজ একটু খিটখিটে থাকতে পারে। তাই কথা বলার সময় সংযত থাকুন। ব্যবসায় কোনো নতুন চুক্তি করার আগে সতর্ক হন। স্বাস্থ্যের প্রতি একটু যত্ন নিন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সামাজিক নানা কাজে যোগ দেবেন। সবার কাছে আপনার সম্মান বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। পুরানো ঋণ শোধ হয়ে যাওয়ায় শান্তি পাবেন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

দিনটি আপনার জন্য ভালো কাটবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের দায়িত্ব কিছুটা বাড়তে পারে। সম্পত্তি সংক্রান্ত পুরানো ঝামেলা মিটে যেতে পারে। পরিবারের সঙ্গে হাসিখুশি সময় কাটবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

মনের কোনো পুরানো ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ আসবে। ব্যবসায় বড় কোনো পরিবর্তন না আনাই ভালো। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কোনো জরুরি কথা হতে পারে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

একটু সাবধানে চলাফেরা করা দরকার। কাউকে টাকা ধার না দেওয়াই ভালো। গাড়ি চালানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন। বাইরের খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

দিনটি খুব আনন্দের হবে। নতুন ব্যবসা শুরু করতে চাইলে আজ শুরু করতে পারেন। পড়ুয়ারা পড়াশোনায় ভালো ফল পাবে। প্রেম বা দাম্পত্য জীবনের সমস্যা কেটে যাবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজের চাপ কিছুটা বেশি থাকবে। তবে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে পারবেন। পরিবারের কোনো বয়স্ক ব্যক্তির শরীর খারাপ হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন কোনো কাজ করার ইচ্ছা জাগবে। সন্তানদের থেকে কোনো ভালো খবর পেতে পারেন। বন্ধুদের সঙ্গে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার সুযোগ আসবে। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একটু খেয়াল রাখুন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কোনো সিদ্ধান্ত আবেগের বশে নেবেন না। সম্পত্তি কেনা-বেচার জন্য দিনটি ভালো। পরিবারের কারো কথায় কিছুটা কষ্ট পেতে পারেন। সন্ধ্যার দিকে বাড়িতে কোনো ভালো কাজ হতে পারে।

 

 

 

                                                            (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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