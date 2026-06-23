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সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অধৈর্য হলেই বিপদ কর্কটের, বড় বিনিয়োগ এড়িয়ে চলাই ভালো মীনের

Written BySoumita Khan
Published: Jun 23, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:50 AM IST

Ajker Rashifal, June 23 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

নতুন কোনো কাজের সুযোগ আসতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতির যোগ রয়েছে। তবে নিজের রাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি লাভজনক হতে পারে। পরিবারের কারো সঙ্গে অকারণে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। শান্ত থাকুন এবং বুঝে কথা বলুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আটকে থাকা কোনো কাজ আজ সহজে সম্পন্ন হতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে সময় ভালো কাটবে। স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দেওয়া প্রয়োজন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আপনার মনে কিছুটা অস্থিরতা কাজ করতে পারে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বড়দের পরামর্শ নিন। খরচ আজ একটু বেশি হতে পারে। ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি মোকাবিলা করুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হতে পারে। প্রিয়জনের সঙ্গে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। শরীর আজ সুস্থ থাকবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

নতুন কোনো দায়িত্ব পেতে পারেন। আর্থিক বিষয়ে কারো ওপর অন্ধ ভরসা করবেন না। সন্ধ্যার দিকে কোনো সুসংবাদ পেতে পারেন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

অনেক দিনের কোনো ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নতুন কোনো যোগাযোগ তৈরি হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে হাসি-খুশি সময় কাটবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাউকে কোনো টাকা ধার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। কাজের চাপ আজ কিছুটা বেশি থাকতে পারে। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

সামাজিক কাজে অংশ নিতে পারেন, যা আপনার সম্মান বাড়াবে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি খুব ভালো। মনের কোনো ইচ্ছা আজ পূরণ হতে পারে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অফিসে সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন। হঠাৎ করে কোথাও ঘুরতে যেতে পারেন। খরচ কিছুটা কমানোর চেষ্টা করুন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আটকে থাকা টাকা আজ ফেরত পেতে পারেন। কোনো নতুন বন্ধু তৈরি হতে পারে। পরিবারকে সময় দিন, মানসিক শান্তি পাবেন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

দিনটি সাধারণভাবেই কাটবে। নিজের কাজের প্রতি মনযোগী হন। বড় কোনো বিনিয়োগ আজ না করাই ভালো। ঈশ্বরের আরাধনায় মন শান্ত রাখতে পারেন।

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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