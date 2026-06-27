/পুরনো ইচ্ছা পূরণের দিন কর্কটের, বিতর্ক জড়ালেই বড় বিপদ বৃশ্চিকের

Ajker Rashifal, June 27 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
নতুন কোনো কাজের সুযোগ আসতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্র কিছুটা উন্নতির দিকে থাকবে। পরিবারের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন।
মানসিক চাপ কিছুটা বাড়তে পারে। কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোভাবে ভেবে নিন। ব্যবসায়ীদের আজ সতর্ক থাকার দিন। শরীরের প্রতি একটু যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।
বন্ধুদের সঙ্গে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা হতে পারে। আটকে থাকা কোনো কাজ আজ সহজে সম্পন্ন হবে। আর্থিক দিক থেকেও দিনটি শুভ।
কোনো পুরনো ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে। পরিবারের কারো সঙ্গে সামান্য মতবিরোধ হতে পারে। নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
আত্মবিশ্বাস অনেক বাড়বে। নতুন কোনো কাজে হাত দেওয়ার জন্য দিনটি ভালো। শরীর আজ সুস্থ ও চনমনে থাকবে। সন্ধ্যার দিকে কোনো ভালো খবর পেতে পারেন।
খরচ কিছুটা বাড়তে পারে। কাউকে ধার দেওয়ার আগে দুবার ভাবুন। অফিসের কাজে আজ বেশি ব্যস্ততা থাকবে। মন শান্ত রাখতে ধ্যান বা যোগব্যায়াম করতে পারেন।
অংশীদারিত্বের ব্যবসায় ভালো লাভ হতে পারে। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় ভালো ফল পাবে।
কোনো বিবাদ থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। শরীর নিয়ে সামান্য দুশ্চিন্তা থাকতে পারে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য বাইরে যেতে হতে পারে।
দিনটি খুব শুভ। ধর্মীয় কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। বহুদিনের কোনো ইচ্ছা আজ পূরণ হতে পারে। সামাজিক কাজে সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে।
কোনো কাজের জন্য ধৈর্য ধরতে হবে। তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। ব্যবসায়ীদের আজ আর্থিক লেনদেনে সতর্ক থাকা দরকার। সন্ধ্যার পরে কোনো সুখবর পেতে পারেন।
দিনটি খুব আনন্দের হবে। নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হতে পারে যা ভবিষ্যতে লাভজনক হবে। প্রেমের সম্পর্কের জন্য দিনটি খুব ভালো। স্বাস্থ্য আজ আপনার পক্ষেই থাকবে।
কোনো পুরনো সমস্যার সমাধান হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে আরও মজবুত হবে। পরিবারের সকলের সঙ্গে হাসিখুশি সময় কাটবে।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)