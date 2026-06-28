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অতিরিক্ত চিন্তায় মন অস্থির মীনের, পুরনো রোগ মাথা চাড়া দিতে পারে বৃশ্চিকের

Written BySoumita Khan
Published: Jun 28, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:35 AM IST

Ajker Rashifal, June 28 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আপনার জন্য বেশ ভালো কাটবে। কোনো পুরনো সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে। কাজের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসবে। শরীর ও মন আজ চনমনে থাকবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

খরচ কিছুটা বাড়তে পারে। তাই বাজেট দেখে চলুন। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি মিশ্র সম্ভাবনাময়। সন্ধ্যার দিকে কোনো ভালো খবর পেতে পারেন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আটকে থাকা কাজগুলো আজ সহজে সম্পন্ন হবে। পারিবারিক জীবন আনন্দে কাটবে। বন্ধুদের সঙ্গে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান হতে পারে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আজকের দিনটি আপনার জন্য একটু ব্যস্ততার হতে পারে। কাজের চাপে ক্লান্তি আসতে পারে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিন। পরিবারের কারো সঙ্গে অকারণে মতবিরোধ হতে পারে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আর্থিক লাভের নতুন কোনো রাস্তা খুলে যেতে পারে। সামাজিক কাজে আজ আপনার সম্মান বাড়বে। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সময় ভালো কাটবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

মনে কিছুটা দ্বিধাবোধ কাজ করতে পারে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অভিজ্ঞ কারো পরামর্শ নিন। অফিসে কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে পারে। 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

বহুদিনের ইচ্ছা আজ পূরণ হতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি লাভদায়ক। প্রেম ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাধুর্য বজায় থাকবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

 দিনটি একটু সাবধানে কাটানো উচিত। কাউকে টাকা ধার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। রাগ ও আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখুন। কোনো পুরনো রোগ আবার মাথা চাড়া দিতে পারে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

দিনটি খুব শুভ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো ভালো সুযোগ আসতে পারে। আধ্যাত্মিক কাজে আজ আপনার আগ্রহ বাড়বে। বন্ধুদের সাহায্যে কোনো বড় কাজ সম্পন্ন হবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। তবে সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন। আর্থিক দিক দিয়ে দিনটি ভালো যাবে। পরিবারের সঙ্গে কোনো ধর্মীয় স্থানে যেতে পারেন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনার আত্মবিশ্বাস আপনাকে এগিয়ে রাখবে। শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটি খুব ভালো। ঘুরতে যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। বিবাহিত জীবন সুখের হবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কোনো কারণে মনে কিছুটা অস্থিরতা থাকতে পারে। অতিরিক্ত চিন্তার কারণে কাজে মন নাও বসতে পারে। ঈশ্বরের আরাধনা করলে মানসিক শান্তি পাবেন।

 

 

                                                                                     (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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