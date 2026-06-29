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আটকে থাকা টাকা ফেরতের দিন বৃষের, নতুন কোনো কাজ শুরু না করাই ভালো মকরের

Written BySoumita Khan
Published: Jun 29, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:57 AM IST

Ajker Rashifal, June 29 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

নতুন কোনো কাজের সুযোগ আসতে পারে। তবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করুন। শরীর নিয়ে ছোটখাটো সমস্যা থাকলেও দুশ্চিন্তার কিছু নেই।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অনেকদিনের আটকে থাকা টাকা ফেরত পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটি লাভজনক হবে। সন্ধ্যার দিকে প্রিয়জনের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের জায়গায় অতিরিক্ত ব্যস্ততা থাকতে পারে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিন এবং বাইরের খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলুন। বন্ধুদের সহযোগিতায় কোনো কঠিন সমস্যার সমাধান হবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মন কিছুটা চঞ্চল থাকতে পারে। কোনো বিষয়ে অতিরিক্ত চিন্তা না করে ঠান্ডা মাথায় কাজ করুন। পারিবারিক জীবনে শান্তি বজায় থাকবে। নতুন কোনো বিনিয়োগ করার আগে অভিজ্ঞ কারও পরামর্শ নিন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হতে পারে। তবে কারও সঙ্গে বিবাদে জড়ানো থেকে বিরত থাকুন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

 নতুন কোনো দায়িত্ব পেতে পারেন, যা সঠিকভাবে পালন করার চেষ্টা করুন। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন, কাউকে বড় অঙ্কের টাকা ধার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। দাম্পত্য জীবন সুখের হবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ব্যবসায়ীদের আয় বৃদ্ধির নতুন সুযোগ আসবে। কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকলে তা সফল হতে পারে। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কোনো বিষয়ে সুসংবাদ পেতে পারেন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

মানসিক চাপ কিছুটা বাড়তে পারে। কোনো কাজ তাড়াহুড়ো করে না করে সময় নিয়ে করুন। স্বাস্থ্যের সামান্য অবনতি হতে পারে, তাই নিয়মিত বিশ্রাম নিন। নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখলে অনেক ঝামেলা থেকে বাঁচবেন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

দিনটি আনন্দে কাটবে। সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ আসতে পারে। নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় আপনার ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতির যোগ রয়েছে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ধৈর্য্যের পরীক্ষা হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে, শান্ত থাকুন। পরিবারের কোনো প্রবীণ ব্যক্তির স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আজ কোনো নতুন কাজ শুরু না করাই ভালো।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। আটকে থাকা কাজগুলো আজ সহজে সম্পন্ন হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি খুব ভালো, পড়াশোনায় ভালো ফল পাবেন। ধর্মীয় কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়তে পারে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

দিনটি সাবধানে কাটানো উচিত। কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে বড় কোনো ঝুঁকি নেবেন না। আর্থিক লেনদেনের সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন। সন্ধ্যার দিকে মন ভালো রাখতে পছন্দের কোনো কাজ করতে পারেন।

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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