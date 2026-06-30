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তুলার কাঁধে আসবে বড় দায়িত্ব, মকর ব্যবসায়ীদের জন্য 'বিগ ডে'

Written BySoumita Khan
Published: Jun 30, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:52 AM IST

Ajker Rashifal, June 30 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে সুনাম বাড়তে পারে। আর্থিক দিক থেকে দিনটি বেশ ভালো। তবে শরীরের দিকে একটু নজর দিন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

পুরনো কোনো সমস্যার সমাধান হতে পারে। ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসতে পারে। আজ অযথা কারও সঙ্গে তর্কে জড়াবেন না। জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে সারপ্রাইজ পেতে পারেন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মনের কোনো ইচ্ছে পূরণ হতে পারে। অফিসে কাজের চাপ একটু বেশি থাকবে। বুঝে শুনে টাকা খরচ করুন। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমার সম্ভাবনা আছে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। কর্মক্ষেত্রে সিনিয়রদের সাহায্য পাবেন। চোট-আঘাত লাগার সম্ভাবনা আছে, সাবধানে চলুন। কাছের মানুষের পাশে থাকুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। ব্যবসায় ভালো লাভের যোগ আছে। আটকে থাকা কাজ আজ শেষ হতে পারে। পরিবারের বড়দের আশীর্বাদ পাবেন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

প্রেমের জীবনে আনন্দ বজায় থাকবে। নতুন কোনো কাজের খবর আসতে পারে। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একটু খেয়াল রাখুন। আর্থিক লেনদেনে সতর্কতা জরুরি।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কাজের জায়গায় বড় কোনো দায়িত্ব মিলতে পারে। আর্থিক দিক আজ বেশ মজবুত থাকবে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি শুভ। নিজের মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বন্ধুদের থেকে বিশেষ কোনো সাহায্য পেতে পারেন। দূর ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হতে পারে। খরচের দিকে একটু লাগাম টানুন। দিনটি মোটের ওপর ভালোই কাটবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভের যোগ আছে। সামাজিক কাজে মান-সম্মান বাড়বে। পরিবারের কোনো সদস্যের শরীর খারাপ হতে পারে। রাগ এড়িয়ে চলুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ব্যবসায়ীরা আজ বড় কোনো ডিল করতে পারেন। নতুন চাকরির খোঁজ যারা করছেন, ভালো খবর পাবেন। দাম্পত্য জীবন সুখের হবে। খাওয়া-দাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ রাখুন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

অফিসে আপনার কাজের প্রশংসা হবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হতে পারে। বেশি চিন্তাভাবনা করে সময় নষ্ট করবেন না। নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকুন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

সৃজনশীল কাজে দারুণ সাফল্য মিলতে পারে। মনের মানুষের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে। আচমকা কিছু টাকা হাতে আসতে পারে। দিনটি বেশ আনন্দে কাটবে।

 

 

                                                                               (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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