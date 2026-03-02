English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  Ajker Rashifal | Horoscope Today: প্রেম ও সম্পর্কে সুখের ছোঁয়া তুলার, ব্যবসায় নতুন দরজা খুলছে কুম্ভের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: প্রেম ও সম্পর্কে সুখের ছোঁয়া তুলার, ব্যবসায় নতুন দরজা খুলছে কুম্ভের...

Ajker Rashifal, March 02 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Mar 02, 2026, 09:02 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজে গতি বাড়বে। অফিসে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। পরিবারের কারও সঙ্গে ছোটখাটো মতভেদ হলেও সন্ধ্যার পর সব ঠিক হবে। অর্থভাগ্য মোটামুটি ভালো।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থ সংক্রান্ত চিন্তা কিছুটা কমবে। পুরনো পাওনা ফেরত পেতে পারেন। শরীরের দিকে নজর দিন, বিশেষ করে পেটের সমস্যা এড়ান। প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের চাপ বাড়তে পারে, তবে সাফল্যও মিলবে। নতুন পরিকল্পনা শুরু করার ভালো দিন। বন্ধুর সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হবে। অযথা খরচ এড়ান।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পারিবারিক সুখ শান্তি বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পেতে পারেন। ভ্রমণের যোগ রয়েছে। মানসিক দুশ্চিন্তা কমাতে ধ্যান বা বিশ্রাম নিন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস বাড়বে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দিনটি শুভ। ব্যবসায় লাভের ইঙ্গিত আছে। তবে রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

সতর্ক থাকাই ভালো। অফিসে সহকর্মীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে পরিকল্পনা করে চলুন। পরিবারের সমর্থন পাবেন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

দাম্পত্য ও প্রেমের জীবনে সুখের সময়। নতুন যোগাযোগ ভবিষ্যতে লাভ দেবে। শরীর মোটামুটি ভালো থাকবে। ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কর্মক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ এলেও জয় আপনারই হবে। ঋণ সংক্রান্ত সমস্যা মিটতে পারে। আত্মীয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন। খরচ বাড়তে পারে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো দিন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের ইঙ্গিত। কাজের জায়গায় উন্নতির সম্ভাবনা। হঠাৎ কোনো সুখবর পেতে পারেন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দায়িত্ব বাড়বে। ধৈর্য ধরে কাজ করলে ফল পাবেন। বাড়িতে শুভ কাজের আলোচনা হতে পারে। স্বাস্থ্য একটু খারাপ থাকতে পারে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসতে পারে। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ হবে। অর্থভাগ্য ভালো। তবে গোপন শত্রুর থেকে সাবধান থাকুন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মন ভালো থাকবে। সৃজনশীল কাজে সাফল্য পাবেন। পরিবারে আনন্দের পরিবেশ থাকবে। অপ্রত্যাশিত অর্থলাভের সম্ভাবনা রয়েছে।                                    (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

