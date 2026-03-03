Ajker Rashifal | Horoscope Today: দোলে ঘুরবে ৩ রাশির ভাগ্য: কারোর ফুলে ফেঁপে উঠবে অর্থ-সম্পত্তি, কারোর আবার ঘোর বিপদ...

দোলে ঘুরবে ৩ রাশির ভাগ্য: কারোর ফুলে ফেঁপে উঠবে অর্থ-সম্পত্তি, কারোর আবার ঘোর বিপদ...
হঠকারী কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার জন্য দিনটি ভালো। গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকা জরুরি।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
ভাগ্য আজ আপনার সহায় হবে। ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহ বাড়বে। জীবনসঙ্গীর সাথে চমৎকার সময় কাটবে।
চাকরিতে পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারি কাজে বাধা দূর হবে। গুরুজনদের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন।
সামাজিক কাজে আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। দূর সম্পর্কের আত্মীয়র থেকে শুভ সংবাদ পেতে পারেন। ব্যবসায়িক যোগাযোগ বাড়বে।
মানসিক অস্থিরতা বাড়তে পারে। ধ্যান বা যোগব্যায়াম করলে শান্তি পাবেন। কর্মক্ষেত্রে কোনো বড় সিদ্ধান্ত আজ না নেওয়াই ভালো।
কেরিয়ারে উন্নতির সুযোগ আসবে। প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটি রোমান্টিক কাটবে। হারানো কোনো জিনিস ফিরে পেতে পারেন।
কোনো নতুন বিনিয়োগের জন্য দিনটি ভালো। শরীর নিয়ে সচেতন থাকুন। বাড়িতে অতিথি সমাগমের সম্ভাবনা রয়েছে।
অযথা খরচ বাড়তে পারে, বাজেটের দিকে নজর দিন। কাজের জায়গায় সহকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন।
আজ আপনার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। বন্ধুদের সহায়তা পাবেন। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি অত্যন্ত শুভ ও ফলদায়ক।
পারিবারিক কোনো পুরনো সমস্যার সমাধান হবে। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি লাভজনক। তবে কথা বলার সময় সংযত থাকুন।
সৃজনশীল কাজে সাফল্যের যোগ আছে। প্রিয়জনের সাথে মান-অভিমান মিটে গিয়ে সম্পর্কের উন্নতি হবে। ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। শারীরিক ক্লান্তি বাড়তে পারে, তাই বিশ্রামের প্রয়োজন। আর্থিক লেনদেনে সতর্ক থাকুন।