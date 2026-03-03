Home Image: 
Ajker Rashifal | Horoscope Today: দোলে ঘুরবে ৩ রাশির ভাগ্য: কারোর ফুলে ফেঁপে উঠবে অর্থ-সম্পত্তি, কারোর আবার ঘোর বিপদ...
Bengali
Astro
দোলে ঘুরবে ৩ রাশির ভাগ্য: কারোর ফুলে ফেঁপে উঠবে অর্থ-সম্পত্তি, কারোর আবার ঘোর বিপদ...

Horoscope 2026 ajker rashifal March 03 Holi Astrology aries taurus gemini cancer leo virgo libra scorpio sagittarius capricorn aquarius pisces
মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

হঠকারী কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার জন্য দিনটি ভালো। গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকা জরুরি। 

 

                             (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ভাগ্য আজ আপনার সহায় হবে। ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহ বাড়বে। জীবনসঙ্গীর সাথে চমৎকার সময় কাটবে। 
 

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

চাকরিতে পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারি কাজে বাধা দূর হবে। গুরুজনদের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন। 
 

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

সামাজিক কাজে আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। দূর সম্পর্কের আত্মীয়র থেকে শুভ সংবাদ পেতে পারেন। ব্যবসায়িক যোগাযোগ বাড়বে। 
 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

মানসিক অস্থিরতা বাড়তে পারে। ধ্যান বা যোগব্যায়াম করলে শান্তি পাবেন। কর্মক্ষেত্রে কোনো বড় সিদ্ধান্ত আজ না নেওয়াই ভালো। 
 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কেরিয়ারে উন্নতির সুযোগ আসবে। প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটি রোমান্টিক কাটবে। হারানো কোনো জিনিস ফিরে পেতে পারেন। 
 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কোনো নতুন বিনিয়োগের জন্য দিনটি ভালো। শরীর নিয়ে সচেতন থাকুন। বাড়িতে অতিথি সমাগমের সম্ভাবনা রয়েছে। 
 

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

অযথা খরচ বাড়তে পারে, বাজেটের দিকে নজর দিন। কাজের জায়গায় সহকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন। 
 

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আজ আপনার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। বন্ধুদের সহায়তা পাবেন। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি অত্যন্ত শুভ ও ফলদায়ক। 
 

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

পারিবারিক কোনো পুরনো সমস্যার সমাধান হবে। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি লাভজনক। তবে কথা বলার সময় সংযত থাকুন। 
 

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

সৃজনশীল কাজে সাফল্যের যোগ আছে। প্রিয়জনের সাথে মান-অভিমান মিটে গিয়ে সম্পর্কের উন্নতি হবে। ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে। 
 

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। শারীরিক ক্লান্তি বাড়তে পারে, তাই বিশ্রামের প্রয়োজন। আর্থিক লেনদেনে সতর্ক থাকুন। 
 

Soumita Mukherjee
No
Tuesday, March 3, 2026 - 06:31
দোলে ঘুরবে ৩ রাশির ভাগ্য: কারোর ফুলে ফেঁপে উঠবে অর্থ-সম্পত্তি, কারোর আবার ঘোর বিপদ
Yes