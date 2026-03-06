English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিদ্ধান্ত ভেবেচিন্তে না নিলেই বিপদ মেষের, সম্পর্ক ও কাজে ভারসাম্য রাখলেই জয় তুলার...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিদ্ধান্ত ভেবেচিন্তে না নিলেই বিপদ মেষের, সম্পর্ক ও কাজে ভারসাম্য রাখলেই জয় তুলার...

Ajker Rashifal, March 06 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Mar 06, 2026, 08:48 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব বা সুযোগ আসতে পারে। আর্থিক বিষয়ে ছোট লাভের সম্ভাবনা আছে। পরিবারের কারও সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে, তাই ধৈর্য ধরে কথা বলুন। শরীরের দিকে একটু নজর দিন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

 দিনটি কাজে ব্যস্ততার মধ্যে কাটতে পারে। অফিস বা ব্যবসায় আপনার সিদ্ধান্ত প্রশংসা পেতে পারে। অর্থনৈতিক দিক মোটামুটি স্থিতিশীল থাকবে। কাছের মানুষের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আজ কোনও অপ্রত্যাশিত খবর পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকুন। বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়তে পারে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পারিবারিক বিষয়ে ব্যস্ততা বাড়তে পারে। বাড়ির কারও সাহায্যে একটি সমস্যার সমাধান হতে পারে। কাজের জায়গায় চাপ কিছুটা থাকলেও ধীরে ধীরে পরিস্থিতি সামলাবেন। স্বাস্থ্যের দিক মোটামুটি ভালো।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

গুরুত্বপূর্ণ কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেতৃত্বগুণ নজরে পড়বে। আর্থিক দিক থেকে ছোট লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তাড়াহুড়ো করে কোনও পদক্ষেপ না নেওয়াই ভালো।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

নতুন কাজের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ পেতে পারেন। অফিসে সহকর্মীদের সহযোগিতা মিলবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে স্থিতি বজায় থাকবে। দিনের শেষে কিছুটা ক্লান্তি অনুভব হতে পারে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। কারও সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, তাই কথাবার্তায় সংযম রাখুন। অর্থনৈতিক দিক মোটামুটি থাকবে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ কোনও সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি মোটামুটি শুভ। আর্থিক দিক থেকে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে স্বাস্থ্য নিয়ে অবহেলা করবেন না।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা হতে পারে। কাজে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। অর্থনৈতিক দিক মাঝামাঝি থাকবে। পরিবারে আনন্দের পরিবেশ থাকতে পারে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজের ক্ষেত্রে কিছু বাধা আসতে পারে, তবে ধৈর্য ধরলে সমাধান মিলবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে সতর্কতা দরকার। পরিবারের কারও পরামর্শ কাজে লাগতে পারে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হতে পারে যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। কর্মক্ষেত্রে ছোট সাফল্য আসতে পারে। অর্থনৈতিক দিক মোটামুটি ভালো থাকবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

সৃজনশীল বা নতুন আইডিয়ায় সাফল্য পেতে পারেন। কাজের জায়গায় প্রশংসা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অর্থনৈতিক দিক স্থিতিশীল থাকবে। দিনের শেষে ভালো খবর পেতে পারেন।                                                                      (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

