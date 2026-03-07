English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: কন্যার পরিবারে দুর্যোগ, ৫ রাশির জাতকদের ভাগ্যে লটারি, হাতে আসবে প্রচুর টাকা-পয়সা... পড়ুন রাশিফল

Ajker Rashifal | Horoscope Today: কন্যার পরিবারে দুর্যোগ, ৫ রাশির জাতকদের ভাগ্যে লটারি, হাতে আসবে প্রচুর টাকা-পয়সা... পড়ুন রাশিফল

Ajker Rashifal, March 07 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Mar 07, 2026, 09:30 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কেরিয়ার ও ব্যবসার কাজ গতি পাবে। সৃজনশীল কাজে নাম করবেন। সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক গুরুত্ব পাবে। বিদেশ ভ্রমণের সুযোগও আসতে পারে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায়িক লেনদেনে সতর্ক থাকুন। কোনও অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করবেন না। আর্থিক লেনদেনে সতর্ক থাকুন। কাজ ও ব্যবসায় নিজের নিয়ন্ত্রণ রাখুন। পেশাদারিত্ব বজায় রেখে চলুন। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কেরিয়ারে মন দিন। দায়িত্ব পালনে পদোন্নতির যোগ। বুদ্ধি লাগিয়ে কাজ করুন। আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলুন। ভালো ফল পাবেন। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

সন্দেহকে মনে প্রশ্রয় দেবেন না। নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করুন। ব্যবসায়িক সম্পর্ক শক্তিশালী হবে। বিনিয়োগে টাকা আসবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

অর্থ সংক্রান্ত বিষয় ভালো থাকবে। আর্থিক সংকট মিটে যাবে। বিশ্বাস ও আস্থা আরও শক্ত হবে। বন্ধুরা সাহায্য করবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পরিবারে আজ দুর্যোগ ঘটতে পারে, পরিবারের দিকে সতর্ক নজর রাখুন। শত্রুকে চিনে নিন। আধ্যাত্মিকতায় মানসিক শান্তি মিলবে। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

জমি ও সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি। উত্তরাধিকার সূত্রে ধনসম্পদের অধিকারী হবেন। নিজের কাঙ্খিত ইচ্ছে পূরণ হবে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

টাকা-পয়সা আসবে। পরিশ্রম ও মনোযোগে ভালো ফল পাবেন। লেনদেনে সতর্ক থাকুন। বাজেট মেনে চলুন। 

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কাজ বা ব্যবসায় ঝুঁকি নিতে পারেন। তবে বিনিয়োগ করুন বুঝেশুনে। সাহস ও আত্মবিশ্বাসে ভালো ফল পাবেন। কাজের জায়গায় সুনাম বাড়বে। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ব্যক্তিগত বিষয়েও মনোযোগ দিন। প্রেমে আঘাত পেতে পারেন। ঝগড়া এড়িয়ে চলুন। কেরিয়ার ও ব্যবসায় উন্নতির যোগ।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নেগেটিভিতে ক্ষতি। তাই যেকোনও ধরনের নেগেটিভ কথা ও ভাবনাচিন্তা এড়িয়ে চলুন। কাজের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্বে মন দিন। টাকা-পয়সার অবস্থা ভালোর দিকে হবে। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কোনওরকম কোনও ফাঁদে পা দেবেন না। প্রলোভনে জড়াবেন না। সজাগ, সতর্ক থাকুন।             (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Subhahshree Ganguly: 'ভয়ংকর পরিস্থিতি', সংকটের দুবাই থেকে কোনক্রমে কলকাতায় ফিরতে 'বিধ্বস্ত' শুভশ্রী, স্বস্তিতে রাজ...

পরবর্তী অ্যালবাম

Subhahshree Ganguly: &#039;ভয়ংকর পরিস্থিতি&#039;, সংকটের দুবাই থেকে কোনক্রমে কলকাতায় ফিরতে &#039;বিধ্বস্ত&#039; শুভশ্রী, স্বস্তিতে রাজ...

Subhahshree Ganguly: 'ভয়ংকর পরিস্থিতি', সংকটের দুবাই থেকে কোনক্রমে কলকাতায় ফিরতে 'বিধ্বস্ত' শুভশ্রী, স্বস্তিতে রাজ...

Subhahshree Ganguly: 'ভয়ংকর পরিস্থিতি', সংকটের দুবাই থেকে কোনক্রমে কলকাতায় ফিরতে 'বিধ্বস্ত' শুভশ্রী, স্বস্তিতে রাজ... 8
Gold Price Big Fall: হলুদ ধাতুর দামে অবিশ্বাস্য পতন, যুদ্ধের বাজারে ১ লাখ কমল সোনা...

Gold Price Big Fall: হলুদ ধাতুর দামে অবিশ্বাস্য পতন, যুদ্ধের বাজারে ১ লাখ কমল সোনা...

Gold Price Big Fall: হলুদ ধাতুর দামে অবিশ্বাস্য পতন, যুদ্ধের বাজারে ১ লাখ কমল সোনা... 13
Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিদ্ধান্ত ভেবেচিন্তে না নিলেই বিপদ মেষের, সম্পর্ক ও কাজে ভারসাম্য রাখলেই জয় তুলার...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিদ্ধান্ত ভেবেচিন্তে না নিলেই বিপদ মেষের, সম্পর্ক ও কাজে ভারসাম্য রাখলেই জয় তুলার...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিদ্ধান্ত ভেবেচিন্তে না নিলেই বিপদ মেষের, সম্পর্ক ও কাজে ভারসাম্য রাখলেই জয় তুলার... 12
India vs England T20 World Cup Semi-Final: ইংরেজদের বিরুদ্ধে রেকর্ডের পর রেকর্ড ইন্ডিয়ার, কোহলিকে ছুঁয়ে সঞ্জু ভাঙলেন যুবির রেকর্ড

India vs England T20 World Cup Semi-Final: ইংরেজদের বিরুদ্ধে রেকর্ডের পর রেকর্ড ইন্ডিয়ার, কোহলিকে ছুঁয়ে সঞ্জু ভাঙলেন যুবির রেকর্ড

India vs England T20 World Cup Semi-Final: ইংরেজদের বিরুদ্ধে রেকর্ডের পর রেকর্ড ইন্ডিয়ার, কোহলিকে ছুঁয়ে সঞ্জু ভাঙলেন যুবির রেকর্ড 6