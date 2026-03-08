English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  খবর
  গ্যালারি
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: পুরনো পরিশ্রমের ফল মিলবে বৃষের, বাধা এলেও শেষমেশ মিলবে সমাধান তুলার

Ajker Rashifal | Horoscope Today: পুরনো পরিশ্রমের ফল মিলবে বৃষের, বাধা এলেও শেষমেশ মিলবে সমাধান তুলার

Ajker Rashifal, March 08 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Mar 08, 2026, 09:02 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। কাজে একটু চাপ থাকলেও ধৈর্য রাখলে ভালো ফল পাবেন। পরিবারের কারও কাছ থেকে ভালো খবর পেতে পারেন। অর্থ খরচে একটু সতর্ক থাকুন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক দিক কিছুটা শক্তিশালী হতে পারে। পুরনো কোনও কাজের ফল পেতে পারেন। বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা নতুন সুযোগ এনে দিতে পারে। স্বাস্থ্য নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের জায়গায় আজ ব্যস্ততা বাড়তে পারে। সহকর্মীদের সাহায্যে কঠিন কাজও সহজ হয়ে যাবে। পরিবারে ছোটখাটো মতভেদ হতে পারে। ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি সামলান।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

ঘুরতে যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। নতুন পরিচয় ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। অর্থ নিয়ে সামান্য চাপ থাকলেও দিন শেষে স্বস্তি পাবেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো ভালো লাগবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কর্মক্ষেত্রে আজ প্রশংসা পেতে পারেন। কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। আর্থিক দিক মোটামুটি ভালো থাকবে। তবে শরীরের দিকে একটু খেয়াল রাখা দরকার।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

নতুন কাজের সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি লাভজনক হতে পারে। পরিবারের কারও স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। অযথা দুশ্চিন্তা না করে শান্ত থাকুন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

দিনটি মোটামুটি ভালো যাবে। কর্মক্ষেত্রে কিছু বাধা এলেও শেষ পর্যন্ত সমাধান হবে। বন্ধুদের সাহায্য পেতে পারেন। অর্থ খরচে সংযম রাখা দরকার।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজের জায়গায় সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন পরিকল্পনা সফল হতে পারে। পরিবারে আনন্দের পরিবেশ থাকবে। তবে অতিরিক্ত খরচ এড়িয়ে চলাই ভালো।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে। দূরের কোনও খবর আপনাকে খুশি করতে পারে। অর্থনৈতিক দিক মাঝামাঝি থাকবে। ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে পারে। তবে ধৈর্য রাখলে সাফল্য আসবে। পরিবারের কারও কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। অর্থ সঞ্চয়ের দিকে নজর দিন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন পরিকল্পনা শুরু করার জন্য ভালো দিন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। অর্থনৈতিক দিক স্থিতিশীল থাকবে। সন্ধ্যায় পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কিছু পুরনো সমস্যা মিটে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। অর্থনৈতিক দিক মোটামুটি থাকবে। স্বাস্থ্য ভালো রাখতে বিশ্রাম নেওয়া জরুরি।                                                                                           (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

