Zee News Bengali
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: প্ল্যানিং করে এগোলে লাভ কন্যার, নতুন সুযোগের দরজা খুলবে কুম্ভের

Ajker Rashifal, March 09 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Mar 09, 2026, 09:17 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় একটু চাপ থাকতে পারে, তবে ধৈর্য রাখলে ফল ভালো হবে। নতুন কোনো পরিকল্পনা মাথায় আসতে পারে। পরিবারের কারও সাথে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে। খরচ একটু সামলে চলুন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

কাজের ক্ষেত্রে ধীরে হলেও অগ্রগতি হবে। বন্ধু বা সহকর্মীর কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন। স্বাস্থ্য নিয়ে খুব চিন্তার কিছু নেই, তবে বিশ্রাম নিন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

যোগাযোগ ও কথা বলার মাধ্যমে কাজ এগোবে। নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয় হতে পারে যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, তাই কথাবার্তা একটু ভেবে বলুন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আবেগ একটু বেশি কাজ করতে পারে। পরিবার বা প্রিয়জনের বিষয়ে ভাবনা বাড়তে পারে। কাজের জায়গায় ধৈর্য ধরলে সমস্যা মিটে যাবে। সন্ধ্যার দিকে মন কিছুটা হালকা হবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস আপনার বড় শক্তি হবে। অফিস বা ব্যবসায় ভালো সুযোগ পেতে পারেন। কারও পরামর্শ কাজে লাগতে পারে। অহংকার এড়িয়ে চললে সম্পর্ক ভালো থাকবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পরিকল্পনা করে কাজ করলে ভালো ফল পাবেন। অপ্রয়োজনীয় দুশ্চিন্তা বাদ দিন। অর্থের দিক থেকে দিনটা স্থির থাকবে। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দিন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সম্পর্ক ও বন্ধুত্বের দিকে গুরুত্ব বাড়বে। কারও সঙ্গে পুরনো সমস্যা মিটে যেতে পারে। কাজের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে সাফল্য আসবে। নতুন কিছু শেখার সুযোগ আসতে পারে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

মনোযোগ কাজের দিকে বেশি থাকবে। কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। পরিবার থেকে সমর্থন পাবেন। রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখলে দিনটা ভালো কাটবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

নতুন চিন্তা ও আইডিয়া আসতে পারে। ভ্রমণ বা কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা হতে পারে। কাজের জায়গায় একটু ব্যস্ততা বাড়বে। পজিটিভ ভাবনা আপনাকে এগিয়ে রাখবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দায়িত্ব একটু বেশি থাকতে পারে। ধীরে ধীরে সব কাজ সামলে নিতে পারবেন। অর্থের ব্যাপারে সাবধান থাকুন। পরিবারের কারও সাথে ভালো সময় কাটবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন সুযোগ বা খবর পেতে পারেন। বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ বাড়বে। কাজের জায়গায় সৃজনশীল ভাবনা কাজে লাগবে। মন ভালো রাখার চেষ্টা করুন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আজ একটু শান্তভাবে দিন কাটাতে চাইবেন। কাজের চাপ কম থাকলেও দায়িত্ব থাকবে। প্রিয়জনের সাথে সময় কাটালে মন ভালো হবে। নিজের স্বপ্ন নিয়ে ভাবার ভালো সময়।                                                                    (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

