Ajker Rashifal | Horoscope Today: সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি থেকে সতর্ক থাকবেন তুলা, মনের ইচ্ছা পূরণ হতে পারে মীনের

| Mar 10, 2026, 09:08 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

পুরনো কোনও সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পরিবারের কারও সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে পারে। খরচের দিকে একটু সতর্ক থাকুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলাই ভালো। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হতে পারে। নতুন পরিকল্পনা শুরু করার জন্য দিনটি ভালো। বন্ধুর সাহায্যে কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে। শরীরের যত্ন নিন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবারের কোনও বিষয়ে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে চাপ বাড়তে পারে, তবে ধৈর্য রাখলে সব ঠিক হবে। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সমাজে বা কর্মক্ষেত্রে সম্মান বৃদ্ধি পেতে পারে। নতুন কাজের সুযোগ আসতে পারে। ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে। তবে স্বাস্থ্যের দিকে একটু খেয়াল রাখুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কোনও গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা সফল হতে পারে। অফিসে কাজের চাপ থাকলেও ফল ভালো হবে। পরিবারের কারও কাছ থেকে সুখবর পেতে পারেন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, তাই কথা বলার সময় সতর্ক থাকুন। কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে। অর্থভাগ্য মোটামুটি ভালো থাকবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

নতুন কোনও পরিকল্পনা মাথায় আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা আছে। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোভাবে ভাবুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

হঠাৎ কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা হতে পারে। কাজের জায়গায় দায়িত্ব বাড়তে পারে। পরিবারের সমর্থন পাবেন। অর্থের দিক মোটামুটি থাকবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য পেতে পারেন। দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল মিলতে পারে। পরিবারের সঙ্গে আনন্দের সময় কাটবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হতে পারে, যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। অফিসে নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দিন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কোনও ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পরিবারের সঙ্গে সুখের সময় কাটবে। খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।                                                                              (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

