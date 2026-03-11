English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: খরচে লাগাম দরকার বৃষের, ধীরে ধীরে দুশ্চিন্তা কাটবে কর্কটের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: খরচে লাগাম দরকার বৃষের, ধীরে ধীরে দুশ্চিন্তা কাটবে কর্কটের

Ajker Rashifal, March 11 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Mar 11, 2026, 08:51 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় নতুন সুযোগ আসতে পারে। পুরনো কোনও সমস্যার সমাধান মিলবে। পরিবারের কারও সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে পারে। খরচ একটু নিয়ন্ত্রণে রাখা ভালো।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

টাকা-পয়সার বিষয়ে একটু সতর্ক থাকুন। অপ্রয়োজনীয় খরচ বাড়তে পারে। কর্মক্ষেত্রে চাপ থাকলেও কাজ ঠিকভাবে শেষ করতে পারবেন। পরিবারের সমর্থন পাবেন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হতে পারে। যোগাযোগ বাড়লে ভবিষ্যতে লাভের সম্ভাবনা আছে। কাজের জায়গায় প্রশংসা পেতে পারেন। শরীরের দিকেও একটু নজর দিন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

গত কয়েকদিনের দুশ্চিন্তা আজ কিছুটা কমতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে ভালো লাগবে। কর্মক্ষেত্রে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি অনুকূলে আসবে। স্বাস্থ্য মোটামুটি থাকবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কাজের জায়গায় ভালো খবর পেতে পারেন। নতুন দায়িত্বও আসতে পারে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। তবে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

দিনভর নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে চাপ বাড়লেও কাজ সামলে নিতে পারবেন। পরিবার থেকে সাহায্য পাবেন। শরীর একটু ক্লান্ত লাগতে পারে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কাছের মানুষের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। ধৈর্য ধরে কথা বললে সমস্যা মিটে যাবে। কাজের জায়গায় নতুন পরিকল্পনা শুরু হতে পারে। আর্থিক অবস্থা মোটামুটি থাকবে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কোনও ভালো খবর পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে। নতুন সুযোগ আসার সম্ভাবনাও আছে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালো লাগবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

হঠাৎ কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা হতে পারে। কাজের জায়গায় নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। আর্থিক দিক মোটামুটি থাকবে। শরীর সুস্থ রাখতে বিশ্রাম নিন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আগে করা পরিকল্পনা কাজে লাগতে পারে। অফিসে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পেতে পারেন। পরিবারের কারও থেকে সুখবর মিলবে। খরচ একটু বাড়তে পারে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন কোনও আইডিয়া মাথায় আসতে পারে। কাজের জায়গায় তা কাজে লাগালে লাভ হতে পারে। বন্ধুর সাহায্য পেতে পারেন। দিনের শেষে ভালো খবর মিলতে পারে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কিছু বিষয়ে সাবধানে সিদ্ধান্ত নিন। তাড়াহুড়ো করলে সমস্যা হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ধৈর্য ধরলে সাফল্য মিলবে। পরিবারের পাশে থাকলে মন ভালো থাকবে।                                                                                         (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

