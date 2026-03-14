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Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন দায়িত্বে ব্যস্ততা বাড়বে মেষের, দিনের শেষে সুখবর পাবেন কন্যা

Ajker Rashifal, March 14 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Mar 14, 2026, 08:58 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। একটু চাপ থাকলেও ধীরে ধীরে সামলে নিতে পারবেন। পরিবারের কারও সঙ্গে ছোটখাটো মতবিরোধ হতে পারে। খরচের দিকে একটু সতর্ক থাকুন।

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বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক দিক মোটামুটি ভালো থাকবে। পুরনো কোনও কাজের সুফল পেতে পারেন। বন্ধুর সাহায্যে নতুন সুযোগ আসতে পারে। তবে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো।

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মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা বাড়তে পারে। নতুন পরিকল্পনা সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারও কথায় ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। শান্তভাবে পরিস্থিতি সামলান।

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কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবারকে বেশি সময় দিতে হতে পারে। কোনও সুখবর মন ভালো করে দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ধীরে চললে লাভ হবে। অযথা দুশ্চিন্তা না করাই ভালো।

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সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কাজের জায়গায় আপনার মতামত গুরুত্ব পেতে পারে। নতুন যোগাযোগ ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে একটু সাবধান থাকুন। শরীরের দিকেও খেয়াল রাখুন।

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কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

দিনের শুরুটা একটু ধীর হতে পারে। তবে বিকেলের পর কাজের গতি বাড়বে। কারও কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে পারেন। পরিকল্পনা করে চললে লাভ হবে।

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তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

নতুন কাজের সুযোগ আসতে পারে। অফিসে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। ব্যক্তিগত জীবনে ছোটখাটো সমস্যার সমাধান হতে পারে। ভ্রমণের সম্ভাবনাও রয়েছে।

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বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে পারে। কাজের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা দরকার। পরিবারের কারও পরামর্শ কাজে লাগতে পারে। ধৈর্য ধরে এগোলে পরিস্থিতি ঠিক হবে।

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ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

নতুন পরিকল্পনা শুরু করার ভালো সময়। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পেতে পারেন। তবে খরচ একটু বেড়ে যেতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে।

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মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দায়িত্ব বাড়তে পারে। কাজের চাপে ক্লান্তি আসতে পারে। তবু ধৈর্য ধরে এগোলে সাফল্য মিলবে। পরিবারের সমর্থন আপনাকে শক্তি দেবে।

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কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন কিছু শেখার সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। কারও সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি এড়িয়ে চলুন। দিনের শেষে ভালো খবর পেতে পারেন।

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আর্থিক বিষয়ে চিন্তা কমতে পারে। কোনও পুরনো সমস্যা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে আনন্দের পরিবেশ থাকবে। নিজের স্বাস্থ্যের দিকেও একটু নজর দিন।                                                                              (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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