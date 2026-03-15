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Ajker Rashifal | Horoscope Today: ধৈর্য রাখলে কাটবে সমস্যা কর্কটের, বিতর্কে জড়ালেই বিপদ মীনের

Ajker Rashifal, March 15 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Mar 15, 2026, 08:43 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় ব্যস্ততা বাড়তে পারে। নতুন কোনও দায়িত্ব পেতে পারেন। পরিবারের কারও সঙ্গে ছোটখাটো মতবিরোধ হতে পারে, তবে দ্রুত মিটে যাবে। খরচের দিকে একটু নজর রাখুন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক দিক মোটামুটি ভালো থাকবে। পুরনো কোনও কাজের ফল পেতে পারেন। বন্ধু বা সহকর্মীর সাহায্যে সমস্যার সমাধান হবে। স্বাস্থ্যের দিকেও একটু খেয়াল রাখুন।

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মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

নতুন পরিকল্পনা করার জন্য ভালো দিন। কাজের জায়গায় প্রশংসা পেতে পারেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে। তবে অপ্রয়োজনীয় চিন্তা এড়িয়ে চলুন।

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কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কিছু অপ্রত্যাশিত খবর পেতে পারেন। অফিসের কাজে চাপ বাড়তে পারে। ধৈর্য ধরে কাজ করলে লাভ হবে। পরিবারের কারও পরামর্শ কাজে লাগতে পারে।

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সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

নতুন সুযোগের ইঙ্গিত রয়েছে। ব্যবসা বা চাকরিতে ভালো খবর আসতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে মন ভালো থাকবে। তবে তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না।

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কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের জায়গায় একটু সতর্ক থাকতে হবে। কারও কথায় ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। অর্থনৈতিক দিক স্থিতিশীল থাকবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে চাপ কমবে।

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তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দিন।

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বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কিছু পুরনো সমস্যা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থনৈতিক দিক ধীরে ধীরে উন্নতি করবে। পরিবারের সমর্থন পাবেন। অযথা রাগ এড়িয়ে চলুন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কাজের ক্ষেত্রে নতুন পরিকল্পনা সফল হতে পারে। সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। পরিবারের সঙ্গে সুখের সময় কাটবে। খরচের ক্ষেত্রে সংযমী থাকুন।

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মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দায়িত্ব বাড়তে পারে, তবে ধৈর্য ধরে কাজ করলে ফল পাবেন। আর্থিক দিক মোটামুটি ভালো থাকবে। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে।

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কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

সৃজনশীল কাজে সাফল্য পেতে পারেন। নতুন কোনও আইডিয়া কাজে লাগতে পারে। পরিবারে আনন্দের পরিবেশ থাকবে। শরীরের যত্ন নিন।

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আজ একটু সতর্ক হয়ে চলা ভালো। অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। কাজের জায়গায় ধীরে ধীরে পরিস্থিতি অনুকূলে আসবে। পরিবারের সমর্থন আপনাকে শক্তি দেবে।                                                                                               (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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