  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন পরিচয়ে জমবে দিন সিংহের, ভাগ্যের জোরে পুরনো সমস্যা মিটবে ধনুর

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন পরিচয়ে জমবে দিন সিংহের, ভাগ্যের জোরে পুরনো সমস্যা মিটবে ধনুর

Ajker Rashifal, March 16 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?  

| Mar 16, 2026, 08:24 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় নতুন সুযোগ আসতে পারে। দীর্ঘদিনের কোনও পরিকল্পনা এগোতে পারে। তবে তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো। পরিবারে শান্ত পরিবেশ থাকবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে আজ কিছুটা সতর্ক থাকা দরকার। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। সন্ধ্যার দিকে ভালো খবর মিলতে পারে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

দিনটি মোটামুটি ভালো যাবে। নতুন কাজ শুরু করার জন্য সময় অনুকূল। বন্ধুর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে পারে। স্বাস্থ্য নিয়ে সামান্য সচেতন থাকুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্মক্ষেত্রে চাপ বাড়তে পারে, তবে ধৈর্য রাখলে সাফল্য মিলবে। পরিবারের কারও সঙ্গে ছোটখাটো মতবিরোধ হতে পারে। আর্থিক অবস্থাও ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে যাবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা মিলতে পারে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। কাজের জায়গায় দায়িত্ব বাড়তে পারে। আর্থিক দিক মোটামুটি স্থিতিশীল থাকবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

নতুন পরিকল্পনা সফল হতে পারে। ব্যবসা বা চাকরিতে উন্নতির ইঙ্গিত রয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সময় কাটতে পারে। তবে স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

একটু ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। অপ্রত্যাশিত কোনো খবর পেতে পারেন। ধৈর্য ধরে কাজ করলে লাভ হবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকতে পারে। পুরনো কোনো সমস্যা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি ভালো। পরিবারের সমর্থন পাবেন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজের জায়গায় কিছু চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। ধীরে ধীরে সমস্যার সমাধান হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে পরিকল্পনা করে এগোনো ভালো। পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন কোনও সুযোগের দরজা খুলতে পারে। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। বন্ধু বা সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। মন বেশ হাসিখুশি থাকবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

দিনটি শান্তভাবে কাটতে পারে। কাজের জায়গায় ধীরে ধীরে অগ্রগতি হবে। কোনো পুরনো বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিকে একটু খেয়াল রাখুন।                                                                                                        (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

Bengal Weather Update: মুষলধারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, প্রবল দুর্যোগের কবলে উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গ

Bengal Weather Update: মুষলধারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, প্রবল দুর্যোগের কবলে উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গ

Bengal Weather Update: মুষলধারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, প্রবল দুর্যোগের কবলে উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গ

