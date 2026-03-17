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  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: চ্যালেঞ্জ ঠান্ডা মাথায় জয় করবেন বৃশ্চিক, ভেবে চিন্তে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন মীন

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চ্যালেঞ্জ ঠান্ডা মাথায় জয় করবেন বৃশ্চিক, ভেবে চিন্তে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন মীন

Ajker Rashifal, March 17 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Mar 17, 2026, 09:05 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় নতুন সুযোগ আসতে পারে। সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখলে লাভ হবে। খরচ একটু বাড়তে পারে, তাই হিসেব করে চলুন। পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে।

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বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক দিক মোটামুটি ভালো থাকবে। পুরনো কোনো কাজের ফল পেতে পারেন। স্বাস্থ্যের দিকে একটু খেয়াল রাখুন। কাছের মানুষের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে।

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মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটবে। নতুন কোনও দায়িত্ব আসতে পারে। কথাবার্তায় সতর্ক থাকুন, ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। সন্ধ্যার দিকে সুখবর পেতে পারেন।

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কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানসিক চাপ কিছুটা বাড়তে পারে। তবে ধৈর্য ধরলে সব ঠিক হবে। পরিবারের কারও সাহায্য পেতে পারেন। অর্থ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ভেবে নিন।

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সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস বাড়বে। কাজে সাফল্য আসতে পারে। নতুন পরিকল্পনা শুরু করার জন্য ভালো দিন। বন্ধুর সঙ্গে ভালো সময় কাটতে পারে।

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কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের চাপ একটু বেশি থাকবে। সময়মতো কাজ শেষ করতে চেষ্টা করুন। শরীর ক্লান্ত লাগতে পারে, বিশ্রাম নিন। অর্থ সঞ্চয়ের সুযোগ আছে।

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তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

দিনটা মোটামুটি ভালো যাবে। নতুন পরিচয় থেকে লাভ হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে সুখবর মিলতে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন।

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বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কিছু চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিন। কাজের জায়গায় সতর্ক থাকুন। পরিবারের সমর্থন পাবেন।

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ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

নতুন কিছু শেখার সুযোগ পাবেন। কাজের ক্ষেত্রে উন্নতি হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

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মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দায়িত্ব বাড়তে পারে। ধৈর্য ধরে কাজ করলে সাফল্য আসবে। অর্থনৈতিক দিক স্থিতিশীল থাকবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান।

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কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন আইডিয়া মাথায় আসতে পারে। সৃজনশীল কাজে সাফল্য পাবেন। বন্ধুর সাহায্যে সমস্যা মিটবে। খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মন একটু আবেগপ্রবণ থাকতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করুন। কাজের জায়গায় ধীরে এগোন। পরিবারের সঙ্গে কথা বললে স্বস্তি পাবেন।                                                                                            (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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