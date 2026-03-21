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  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: গোপন শত্রুতে ভয় কুম্ভের, মেষের অর্থভাগ্যে সুসময়, কিন্তু বৃষ-কন্যার দুঃসময়: পড়ুন আজকের রাশিফল

Ajker Rashifal | Horoscope Today: গোপন শত্রুতে ভয় কুম্ভের, মেষের অর্থভাগ্যে সুসময়, কিন্তু বৃষ-কন্যার দুঃসময়: পড়ুন আজকের রাশিফল

Ajker Rashifal, March 21 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Mar 21, 2026, 08:56 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় অফিসে নতুন দায়িত্ব। পরিবারেরর সঙ্গে মতভেদে মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হবে। অর্থভাগ্য মোটামুটি ভালো। কিন্তু বিনিয়োগ করুন বুঝেশুনে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থ সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা। পুরনো পাওনা ফেরত পেতে সমস্যা। শরীরও গোলমাল করবে। নিজের দিকে নজর দিন। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের চাপ বাড়লেও সাফল্য মিলবে। নতুন পরিকল্পনা করুন। অযথা খরচ এড়ান। সঞ্চয় করুন ভবিষ্যতের জন্য।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পারিবারিক সুখ শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে স্বীকৃতি মিলবে। মানসিক দুশ্চিন্তা প্রশমনে ধ্যান বা বিশ্রাম নিন।

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সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ব্যবসায় লাভ। চাকরিতেও নতুন সুযোগ। তবে রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

অফিসে সহকর্মীর সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। সতর্ক থাকুন। আর্থিক বিষয়ে পরিকল্পনা করে চলুন। অযথা অর্থ অপব্যয় হবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

দাম্পত্য ও প্রেমে সুখের সময়। শরীর মোটামুটি ভালো থাকবে। নতুন যোগাযোগ ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কর্মক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ। ঋণ সংক্রান্ত সমস্যা মিটতে পারে। তবে খরচ বাড়তে পারে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

চাকরিপ্রার্থীদের জন্য ভালো দিন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য। কাজের জায়গায় পদোউন্নতির সম্ভাবনা। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ধৈর্য ধরে কাজ করলে সুফল পাবেন। স্বাস্থ্য একটু খারাপ থাকতে পারে। নিজের যত্ন নিন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ব্যবসায় নতুন সুযোগ। অর্থভাগ্য ভালো হবে। তবে গোপন শত্রুর থেকে সাবধান থাকুন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

সৃজনশীল কাজে সাফল্য। অপ্রত্যাশিত অর্থলাভের সম্ভাবনা রয়েছে।             (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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