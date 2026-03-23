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  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: মেষ-মীনের অর্থ অপব্যয়, তুলার সম্পর্কে দূরত্ব : পড়ুন আজকের রাশিফল

Ajker Rashifal | Horoscope Today: মেষ-মীনের অর্থ অপব্যয়, তুলার সম্পর্কে দূরত্ব : পড়ুন আজকের রাশিফল

Ajker Rashifal, March 23 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Mar 23, 2026, 08:28 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

পুরনো সমস্যার জের নিয়ে চলবেন না। নতুনভাবে শুরু করুন। ধৈর্য্য ধরে থাকলে সব সমস্যার সমাধান হবে। খরচের দিকে একটু সতর্ক থাকুন।

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বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। কর্মক্ষেত্রে বাগবিতণ্ডায় জড়াবেন না। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান।

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মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কর্মক্ষেত্রে আপনি আজ আপনার কাজের প্রশংসা পাবেন। নতুন পরিকল্পনা শুরুর জন্য দিনটি ভালো। অনেকদিনের সমস্যার সমাধান হতে পারে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবারের কোনও বিষয়ে আপনাকে বড় সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে চাপ বাড়বে। তবে ধৈর্য ধরে রাখলে সব ঠিক হবে।

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সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কর্মক্ষেত্রে সম্মান বৃদ্ধি। নতুন কাজের সুযোগ আসবে। তবে খরচের দিকে একটু খেয়াল রাখুন।

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কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

অনেকদিনের পরিকল্পনা আজ সফল হতে পারে। অফিসে কাজের চাপ থাকলেও ভালো ফল ভালো পাবেন।

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তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি দূরত্ব বাড়াতে পারে, তাই কথা বলার সময় সতর্ক থাকুন। কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে। সুযোগকে কাজে লাগান। অর্থভাগ্য মোটামুটি ভালো থাকবে।

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বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

নতুন কোনও পরিকল্পনায় অর্থাগম হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একটু ভেবেচিন্তে নিন।

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ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

হঠাৎ পরিকল্পনায় ভালো ফল। কাজের জায়গায় দায়িত্ব বাড়বে। অর্থের দিক ভালো সময় থাকবে।

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মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য আজ। দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল মিলতে পারে। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে।

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কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ভবিষ্যতে কাজে লাগবে এরকম সুযোগ আসবে। অফিসে নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। তবে স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দিন।

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

খরচে লাগাম টানুন। কর্মক্ষেত্রে সুখবর পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে।    (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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