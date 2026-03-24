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Ajker Rashifal | Horoscope Today: ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেবেন কর্কট, কথা বলে মন হালকা করতে পারেন মীন

Ajker Rashifal, March 24 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Mar 24, 2026, 09:07 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের চাপ একটু বেশি থাকতে পারে। তবে পরিশ্রম করলে ভালো ফল পাবেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে। খরচ একটু সামলে চলুন।

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বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

দিনটা মোটামুটি ভালো যাবে। পুরনো কোনো কাজের ফল পেতে পারেন। বন্ধুর সাহায্য পেতে পারেন। শরীর ঠিক রাখতে বিশ্রাম নিন।

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মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

নতুন কিছু শেখার সুযোগ আসতে পারে। কাজে মন দিলে উন্নতি হবে। কারও সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, সাবধানে কথা বলুন।

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কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবারকে বেশি গুরুত্ব দিন। ঘরের পরিবেশ ভালো থাকবে। টাকার বিষয়ে একটু চিন্তা থাকতে পারে। ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিন।

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সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস বাড়বে। নতুন কাজ শুরু করার ভালো সময়। অফিসে প্রশংসা পেতে পারেন। তবে অহংকার এড়িয়ে চলুন।

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কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজ ধীরে ধীরে এগোবে। ধৈর্য রাখলে সাফল্য পাবেন। স্বাস্থ্য নিয়ে একটু সতর্ক থাকুন। বাইরে খাওয়া কমান।

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তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সম্পর্কের দিক থেকে ভালো দিন। প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটবে। কাজে নতুন সুযোগ আসতে পারে। খরচ বাড়তে পারে।

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বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

গোপন চিন্তা বা দুশ্চিন্তা থাকতে পারে। কাজে মন দিলে সমস্যা কাটবে। কারও উপর বেশি ভরসা করবেন না। নিজের সিদ্ধান্ত নিন।

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ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। মন ভালো থাকবে। কাজেও অগ্রগতি হবে। নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয় হতে পারে।

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মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

 দায়িত্ব বাড়তে পারে। কাজের চাপ সামলাতে হবে। তবে ধৈর্য রাখলে সফল হবেন। পরিবারের সমর্থন পাবেন।

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কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন আইডিয়া আসবে মাথায়। সৃজনশীল কাজে ভালো করবেন। বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। তবে সময় নষ্ট করবেন না।

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আবেগ একটু বেশি থাকতে পারে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালো করে ভাবুন। অর্থ নিয়ে সতর্ক থাকুন। প্রিয়জনের সঙ্গে কথা বললে মন হালকা হবে।   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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