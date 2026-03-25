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Ajker Rashifal | Horoscope Today: মিষ্টি কথায় ঠকতে পারে মকর, খরচে সতর্ক হোন মীন- পড়ুন আজকের রাশিফল

Ajker Rashifal, March 25 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Mar 25, 2026, 07:29 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় তুমি আজ নির্ভীকভাবে আবেগ অনুসরণ করতে প্রস্তুত। এখন এমন একটি জীবন গড়ে তোলো যা সৃজনশীলভাবে পরিপূর্ণ এবং আর্থিকভাবে ফলপ্রসূ উভয়ই।    

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলিতে মনোনিবেশ করুন, তবে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন। আপনার জন্য সময় সঠিক নয়। আবেগ প্রবল, সংযত হোন, শান্ত থাকুন। 

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মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আজ তোমার প্রতিভা সবাইকে মুগ্ধ করবে। অসাধারণ কাজের জন্য স্বীকৃতি পাবে। জীবন ও কর্মের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য মন শান্ত রাখো। 

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কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আজ হালকাভাবে কাজ করুন। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা মানসিক চাপ তৈরি করবে। তবে দুশ্চিন্তা করবেন না শান্ত থাকুন।    

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সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আজকের দিনটি আপনার জন্য ব্যক্তিগত বা পেশাগতভাবে অংশীদারিত্বের পক্ষে। কাজ করে যান। ফল পাবেন।

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কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পরিবারের সাথে ভালো সময় কাটান। একজন প্রতিভাবান মহিলা আজ আপনার সামগ্রিক আত্ম-উন্নতির দিকে পরিচালিত এবং অনুপ্রাণিত করবেন।

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তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আজ ভাগ্য আপনার সহায়। উন্নতি আজ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।পেশাগতভাবে, ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া আসবে।  

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বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আজ দিনটি আপনাকে প্রাণবন্ত রাখবে। কর্মক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন, এতে বিপদ বাড়বে। মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখুন।

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ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

অন্তর্দৃষ্টিতে বিশ্বাস রাখুন। আজ প্রেম আরও গভীর হবে। আকর্ষণীয় এবং প্রাণবন্ত থাকুন। কাজে মনোনিবেশ করুন।

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মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অপরিচিতদের বিশ্বাস করার ব্যাপারে আজ আপনি সতর্ক থাকুন। কারণ সুন্দর চেহারাও প্রতারণা করে। কারও মিষ্টি কথায় ভুলবেন না।  

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কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

মানিয়ে নিন পরিস্থিতির সঙ্গে। মানসিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য কর্মক্ষেত্রের চাপ সাবধানতার সাথে পরিচালনা করুন। প্রয়োজনে আইনি পরামর্শ নিন।

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

খরচের বিষয়ে সতর্ক হোন। এতে সম্পদ সাশ্রয় হবে। ভবিষ্যতের কথা ভেবেব এখন থেকেই সঞ্চয় শুরু করুন।   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

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