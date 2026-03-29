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  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করলেই বিপদ মিথুনের, নতুন কাজে সাফল্য আসবে বৃশ্চিকের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করলেই বিপদ মিথুনের, নতুন কাজে সাফল্য আসবে বৃশ্চিকের

Ajker Rashifal, March 29 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?  

| Mar 29, 2026, 09:18 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় চাপ একটু বাড়তে পারে, তবে চেষ্টা করলে সামলে নিতে পারবেন। নতুন কোনও দায়িত্ব পেতে পারেন। পরিবারে কারও সঙ্গে ছোটখাটো কথা কাটাকাটি হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি থাকবে।

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বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থের দিক থেকে কিছুটা লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। পুরনো কোনও সমস্যা মিটে যেতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে সময় ভালো কাটবে। শরীর ভালো রাখতে বিশ্রাম নিন।

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মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে, তবে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করবেন না। কারও পরামর্শ কাজে লাগতে পারে। প্রেমের বিষয়ে একটু সতর্ক থাকুন। মানসিক চাপ কমানোর চেষ্টা করুন।

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কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

দিনটা মোটামুটি শান্তিপূর্ণ কাটবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে। কাজের জায়গায় সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। অযথা চিন্তা এড়িয়ে চলুন।

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সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কাজে সাফল্য আসতে পারে, ফলে আত্মবিশ্বাস বাড়বে। কোনও নতুন পরিকল্পনা শুরু করার জন্য ভালো সময়। তবে খরচের দিকে নজর দিন। স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে নিয়ম মেনে চলুন।

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কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

একটু ব্যস্ততা বাড়তে পারে। কাজের চাপ থাকলেও ধৈর্য ধরলে সফল হবেন। পরিবারের কারও কাছ থেকে ভালো খবর পেতে পারেন। শরীরের যত্ন নিন।

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তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি সামলান।

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বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

নতুন কোনও কাজ শুরু করার জন্য ভালো সময়। সাহস করে এগোলে লাভ হতে পারে। বন্ধুর সাহায্য পাবেন। তবে শরীরের দিকে একটু খেয়াল রাখুন।

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ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কাজের ক্ষেত্রে নতুন কিছু শেখার সুযোগ পাবেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে ভালো লাগবে। অর্থের দিক মোটামুটি থাকবে।

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মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দায়িত্ব বাড়তে পারে, তবে তা সামলে নিতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। কোনও পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

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কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন চিন্তা-ভাবনা মাথায় আসবে, যা কাজে লাগতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসূ হবে। অর্থের দিক থেকে সাবধানে থাকুন। মানসিক চাপ এড়িয়ে চলুন।

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মন একটু আবেগপ্রবণ থাকতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে ভালো লাগবে। কাজের ক্ষেত্রে ধীরে এগোনোই ভালো। স্বাস্থ্য নিয়ে অবহেলা করবেন না।                                                                                       (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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